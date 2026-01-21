IA en el trabajo: según una encuesta, el 73% de los trabajadores se encuentra cómodo con la herramienta

La licenciada en relaciones laborales, Ayelén Kalenok, en contacto con Canal E, se refirió a que la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva de perfiles técnicos y hoy atraviesa de manera transversal al mercado laboral argentino.

“Es un tema súper importante y que vale la pena repasarlo y analizarlo, porque con los cambios que se va implementando, son también los cambios de cómo los usuarios lo siguen utilizando cada vez más”, sostuvo Ayelén Kalenok, en un contexto donde la adopción tecnológica avanza más rápido que las regulaciones y los procesos de formación.

La IA y su completa instalación en el mercado laboral

Según explicó, los datos confirman que la inteligencia artificial ya está instalada en el ámbito laboral. “Hablamos de un estudio de una de las consultoras más importantes a nivel global, que se hizo específicamente en algunos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, y en el cual el 73% de personas encuestadas dicen que están utilizando de alguna manera AI en sus trabajos”, afirmó.

Este fenómeno no se limita a sectores tecnológicos. Kalenok destacó que el uso se amplió a múltiples actividades: “No solamente en roles muy técnicos o muy especializados, que tal vez tenían esto ya de alguna manera un contacto un poco más directo, sino que lo empiezan a utilizar sectores ya a nivel vertical, que engloban sectores que antes no se estaba utilizando”.

Cómo impacta la utilización de la IA en determinados sectores

Incluso en rubros donde la IA no reemplaza la tarea manual, su impacto es significativo. “Muchas personas tal vez, no sé, si pensamos alguien en un rubro de construcción, no puede utilizar IA para realizar su tarea en sí, pero este tipo de herramientas lo empiezan a utilizar también para practicar otras habilidades”, explicó.

Uno de los puntos más relevantes es el uso de la inteligencia artificial para situaciones laborales concretas. “Quiero pedir un aumento, ¿cómo lo pido? Tengo un problema con un compañero de trabajo, ¿qué puedo hacer?”, enumeró la entrevistada, al describir consultas habituales que hoy se canalizan a través de estas herramientas.

Este proceso, además, no surge de políticas empresariales estructuradas. “La gran mayoría de estas personas que se les preguntaban, el uso surgió de manera personal, no es algo que vino desde una capacitación formal desde la compañía”, remarcó.