Para Miguel Ponce, el discurso de Trump en Davos fue “un show de megalomanía senil”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, analizó el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos, el cual generó fuertes repercusiones a nivel internacional y abrió interrogantes sobre el futuro del comercio global, las alianzas estratégicas y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Estamos viendo al hombre que tiene más poder en el mundo, el presidente del país más poderoso del mundo, el que puede apretar el botón para una guerra atómica que obviamente sería la última del planeta”, afirmó Miguel Ponce, y agregó que lo observado en Davos fue “un show, un espectáculo de megalomanía senil, casi que sería cómico si no fuera trágico”.

Fuerte suba de la plata y el oro ante la incertidumbre

Según analizó, el escenario internacional se volvió extremadamente inestable. “Nada de esto es gratuito”, sostuvo, al vincular el discurso de Donald Trump con los movimientos financieros recientes. En ese sentido, remarcó que, “el oro hoy haya subido a niveles desde que empezó el año 12%, que la plata haya subido 34% en lo que va del año, habla claramente de una situación de incertidumbre”.

Ponce también señaló que la crisis atraviesa a las principales organizaciones multilaterales. “No solo no existe más las reglas de juego que conocimos, el derecho internacional, sino existen más las organizaciones que representaban esto en el comercio”, afirmó. Sobre la misma línea, planteó: “La organización mundial de comercio ha dejado de existir. Cada uno fija el arancel que quiere, cada uno hace el castigo que quiere”.

El fin de las organizaciones mundiales

En ese marco, advirtió sobre el debilitamiento de alianzas históricas. “Yo creo que estamos asistiendo al final de la OTAN entre otras organizaciones”, dijo, y añadió: “No sólo la OTAN está dejando de existir, sino que las Naciones Unidas están dejando de tener razón de ser”.

El entrevistado subrayó que Europa busca reposicionarse frente a la confrontación con Estados Unidos. “Europa hoy está planteándose como alternativa a este enfrentamiento comercial, económico, que de pronto va a pasar a escalar financiero”, explicó.

En ese contexto, el acuerdo con el Mercosur aparecía como estratégico: “Todo el mundo dice que en ese marco de crisis Europa buscaba acercarse y definir nuevas áreas para generar alianzas y lo del Mercosur le venía como anillo al dedo”.