Los conflictos geopolíticos y su impacto en las finanzas: “Tenemos una calma que quizás sea pasajera”

La analista financiera, Maira Pascual, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el discurso de Javier Milei en Davos, la impronta de Donald Trump y el impacto inmediato en los mercados internacionales.

“Habló de comprar y no de guerra, y eso bajó la tensión, revirtió la rueda, que el mercado ayer estuvo malísimo a nivel global”, explicó Maira Pascual sobre el discurso de Donald Trump y su efecto inicial en los activos financieros.

Panorama complicado en los mercados

Asimismo, destacó que el día previo se registró un fuerte aumento del índice de volatilidad: “Había subido mucho el VIX, que es el índice que medimos la volatilidad y el temor de los mercados había subido mucho en un día”. Esto provocó caídas generalizadas en las bolsas internacionales.

Sin embargo, Pascual aclaró que la calma es frágil: “Hoy vemos que se calman un poco los mercados a pesar de los conflictos geopolíticos, entonces, ahí tenemos una calma de mercado que quizás sea pasajera”.

Un nuevo orden mundial que parte desde América

A su vez, remarcó que el escenario global muestra señales claras de reordenamiento político y económico: “Puede ser que haya un nuevo ordenamiento mundial en el sentido de una presencia muy fuerte en América, alineamientos que o estás a favor o estás en contra”.

En esa línea, la entrevistada señaló que el discurso de Javier Milei se inscribe dentro de esa lógica: “Toma palabras de Trump y las asocia a Argentina y toda su exposición acerca de economía es liberal y está fundamentando todo este ordenamiento como una polarización que está notoriamente marcada”.

En este sentido, subrayó la importancia de Estados Unidos en la región: “La presencia de Estados Unidos, ya lo vimos con Venezuela, es muy importante para la región”.