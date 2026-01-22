Javier Milei y Donald Trump firman el acta fundacional del Consejo de la Paz

Este jueves 22 de enero, el presidente Javier Milei participó de la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz que se encuentra impulsando su par estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de alcanzar acuerdos entre los países en conflicto y zonas de guerra para bregar por la paz en el mundo.

El objetivo del nuevo organismo impulsado por Estados Unidos, presentado como una alternativa a la ONU aunque trabajará en coordinación con ella, es alcanzar acuerdos para frenar conflictos y como primera tarea buscará solucionar la situación en la Franja de Gaza y luego trabajará para mitigar y detener las acciones terroristas a nivel global.

El presidente estadounidense comenzó la firma del acta fundacional este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos tras un discurso en el que repasó el estado de situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, los países que atraviesan mayor tensión y conflictos actualmente.

Trump firmó el documento y estuvo acompañado durante el acto de presentación y firma por los líderes y cancilleres de 19 países, entre ellos su par argentino Javier Milei, el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, los presidentes de Indonesia y Kazajistán, y los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Jordania.

"Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción", destacó el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, mientras que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, añadió: "Felicitaciones presidente Trump. La carta está ahora en vigor, y el Consejo de Paz es ya una organización internacional oficial".

En su discurso previo al acto, el mandatario republicano habló sobre la situación de Venezuela luego de la operación estadounidense del 3 de enero que permitió la detención de Nicolás Maduro en Caracas, calificó el hecho como "asombroso" y afirmó que mantiene una "gran relación" con el gobierno de Delcy Rodríguez.

"Tendremos que hablar", aseveró luego al referirse a España, señalando que "quieren ir por libre" luego de que el país no se sumara el pasado junio a una cumbre de la OTAN en la que debían invertir un 5% del PIB, según exigió en aquel momento el presidente estadounidense.

En lo que respecta a Irán, territorio que recientemente amenazó con atacar para acompañar las movilizaciones contra el poder islámico, el mandatario norteamericano recordó los bombardeos contra tres centrales nucleares iraníes ocurridos el 22 de junio, en el marco del conflicto entre Israel y la república islámica.

"No podemos dejar que eso ocurra. Irán quiere hablar, y hablaremos", sostuvo y posteriormente lanzó un mensaje de advertencia hacia el grupo terrorista Hamas, insistiendo en que el mismo debe deponer las armas "o será su fin".

La participación en la organización recién creada prevé una membresía permanente de 1.000 millones de dólares. Fueron llamados a unirse varios líderes internacionales, incluyendo a Vladimir Putin, de Rusia; Benjamin Netanyahu por Israel; Volodimir Zelenski, por Ucrania, e incluso el papa León XIV.

En lo que respecta a la participación de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, el mandatario argentino tuvo su presentación este miércoles, en la que afirmó que "el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo" e insistió en resaltar la importancia de volver a expandir las "ideas de la libertad" en Occidente.

"Esto es 'Make Argentina Great Again'", lanzó el argentino, en un guiño a Trump, el destacar las "13.500 reformas estructurales" impulsadas por su Gobierno, principalmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger.

El libertario insistió en que las iniciativas de su administración "permitieron el crecimiento de Argentina" y remarcó su postura en contra de la regulación de Estado: "Regular mata el crecimiento y merma el crecimiento". Además, apuntó en contra del populismo y los "parásitos socialistas".

Por un lado, remarcó que la crisis en la que está sumergido Occidente es “fruto del socialismo” y dio como ejemplo “los daños aberrantes en Venezuela” con la “narcodictadura sangrienta” del presidente secuestrado por Estados Unidos Nicolás Maduro.

Asimismo, sostuvo que es de suma importancia “retomar los valores judeocristianos para salvar Occidente”, por lo que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”.

Además de la firma del acta del Consejo de la Paz, Milei otorgará mañana una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 14 (hora argentina), la comitiva emprenderá el regreso al país, con un aterrizaje previsto para el viernes a las 6.