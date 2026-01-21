Este miércoles, Noruega anunció que no participará del "Consejo de Paz" que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de su frustración con el país nórdico por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, el cual le fue otorgado a María Corina Machado.

"La propuesta estadounidense plantea una serie de temas que requieren un diálogo más profundo con Estados Unidos. Noruega no se unirá, por lo tanto, a las disposiciones propuestas para el Consejo de Paz y no participará, por consiguiente, en la ceremonia de firma en Davos", anunció el secretario de Estado adscrito a la oficina del primer ministro noruego Kristoffer Thoner, según indicó la agencia AFP.

Desde la oficina del primer ministro noruego se insistió en que "para Noruega, es importante que esta propuesta se enmarque en las estructuras existentes, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en nuestros compromisos internacionales".

"Noruega continuará su estrecha cooperación con Estados Unidos y otros socios en favor de la paz", aclaró luego el mensaje enviado por el secretario de Estado del país nórdico y se aclaró que, igualmente, "comparte el objetivo del presidente Trump de establecer una paz duradera en Ucrania, Gaza y otras situaciones".

En una primera instancia, el objetivo declarado del "Consejo de Paz" era supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Sin embargo, el proyecto de "carta" a firmar le otorga poderes amplios al presidente estadounidense con el fin de contribuir a la resolución de conflictos armados en el mundo.

Dado que la iniciativa de Estados Unidos podría interpretarse como un sustituto de la ONU, era esperable la respuesta negativa de Noruega, ya que el país se caracteriza por ser un defensor del multilateralismo, particularmente dentro de las estructuras de la ONU.

La decisión noruega de no sumarse al Consejo de Paz ocurre luego de que el presidente norteamericano anunciara en los últimos días que ya no siente "la obligación de pensar únicamente en la paz", a raíz de su enojo por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

A partir de los reclamos del mandatario estadounidense por el galardón, el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Store, le recordó que no es el gobierno de Noruega quien entrega el premio, sino un comité independiente.

Quiénes fueron invitados al "Consejo de Paz" de Donald Trump

Con el objetivo de poner en marcha el "Consejo de Paz", con un primer objetivo de contribuir a la reconstrucción de Gaza luego de la guerra entre Hamas e Israel, el presidente de Estados Unidos llamó a determinados líderes internacionales a participar y varios de ellos ya confirmaron su participación.

Según se detalló sobre la organización, el Consejo será presidido por el mismo Trump y contará también con un comité palestino de tecnócratas para administrar de forma provisional el territorio palestino, como así también con un "consejo ejecutivo" en el rol de asesor.

Con respecto a las primeras designaciones, la Casa Blanca confirmó que, además del presidente estadounidense, en el Consejo de Paz estarán a la cabeza:

-Marco Rubio: secretario de Estado de Estados Unidos

-Steve Witkoff: negociador especial de Trump

-Jared Kushner: yerno de Trump

-Tony Blair: ex primer ministro británico

-Marc Rowan: magnate financiero estadounidense

-Ajay Banga: presidente del Banco Mundial

-Robert Gabriel: fiel colaborador del gobierno estadounidense en el Consejo de Seguridad Nacional

En lo que respecta al Comité Nacional para la Administración de Gaza, el cual se ocupará de "supervisar la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza" y será presidido por Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina.

El Consejo Ejecutivo de Gaza, por su parte, "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo", conformado por:

-Steve Witkoff

-Jared Kushner

-Tony Blair

-Marc Rowan

-Nickolay Mladenov: diplomático búlgaro

-Sigrid Kaag: coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

-Hakan Fidan: ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

-Ali Al-Thawadi: diplomático catarí

-General Hasan Rashad: director de la agencia de inteligencia de Egipto

-Reem Al-Hashimy: ministra emiratí

-Yakir Gabay: multimillonario israelí

En paralelo, otros líderes internacionales también confirmaron que recibieron la invitación para formar parte del Consejo de Paz, entre ellos:

-Javier Milei, presidente de Argentina

-Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

-Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

-Santiago Peña, presidente de Paraguay

-Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto

-Rey Abdalá II, de Jordania

-Mark Carney, primer ministro de Canadá

-Georgia Meloni, primera ministra de Italia

-Edi Rama, primer ministro de Albania

-Viktor Orban, primer ministro de Hungría

-Nicusor Dan, presidente de Rumanía

-Nikos Christodoulides, presidente de Chipre

Canadá y Egipto prevén sumarse al Consejo de Paz

Tras la invitación enviada por el gobierno de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó que tiene la intención de aceptar la oferta, según indicó un alto funcionario de Ottawa en diálogo con AFP. En paralelo, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ya confirmó que formará parte de la organización propuesta por el presidente estadounidense para supervisar el auto el fuego en Gaza.

"Egipto acoge con satisfacción la invitación de Trump a Al Sisi para unirse a la Junta de Paz y anuncia su aceptación de la invitación y su compromiso con cumplir los procedimientos legales y constitucionales pertinentes", indicó a través de comunicado el Ministerio de Exteriores egipcio.

