El alto al fuego en Gaza entra en su segunda fase con la creación de un Consejo de Paz

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este 15 de enero, a través de su cuenta en la red Truth Social, la creación de un consejo de paz para Gaza, un factor fundamental de la fase dos del plan impulsado por Washington para terminar la guerra entre Hamás e Israel en territorio palestino. Esta medida se tomó luego de la formación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros que, durante la posguerra, manejará la Franja de Gaza.

Basem Naim, un importante referente de Hamás, expresó en un comunicado: “La pelota está ahora en el campo de los mediadores, del garante estadounidense y de la comunidad internacional para dar al comité los medios para actuar”. Este organismo tecnocrático será controlado por el nuevo "Consejo de Paz" que presidiría el mandatario republicano

"Es un gran honor para mí anunciar la formación de un Consejo de Paz. Sus miembros se anunciarán en breve, pero puedo afirmar con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido”, escribió el presidente estadounidense. Washington también quiere desplegar una importante fuerza internacional para ayudar a estabilizar y asegurar Gaza; y darle entrenamiento a miembros seleccionados de la policía palestina.

Refugiada palestina en Gaza

El plan que impulsa Estados Unidos para lograr la paz en Gaza comenzó el 10 de octubre, permitiendo la liberación de todos los rehenes que estaban en poder de Hamás y el fin de los enfrentamientos con el ejército de Israel. Ahora está en marcha la segunda fase de este proyecto, pero todavía hay problemas que no han podido solucionarse, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Gaza, que controla Hamás, denunció que las fuerzas israelíes asesinaron a 451 personas desde que comenzó el alto el fuego.

El tema fundamental para los palestinos es que Israel retire completamente su ejército de Gaza, pero todavía no se han dado fechas concretas sobre ese tema; por su parte, Hamás se negó a desarmar a sus combatientes, una exigencia irrenunciable impuesta por Israel.

En este marco lleno de tensiones y denuncias cruzadas, el pasado miércoles, en su cuenta de Truth Social, Steve Witkoff, enviado especial de Trump, remarcó que Washington espera que Hamás “cumpla plenamente con sus obligaciones”. El presidente norteamericano compartió esta publicación y agregó: “¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO! Con el apoyo de Egipto, Turquía y Catar, lograremos un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de cada túnel”.

Franja de Gaza

El secretario general de NU considera un “paso importante” el lanzamiento de la segunda fase del plan para Gaza

António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en un comunicado difundido por su portavoz adjunto este jueves, Farhan Haq, expresó: “El anuncio, el 14 de enero, del lanzamiento de la fase II del plan de 20 puntos del presidente Trump -que incluye el establecimiento de una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza y del Comité Nacional para la Administración de Gaza- constituye un paso importante”. Pero luego señaló que “el alto el fuego debe implementarse plenamente y que debe despejarse el camino hacia una vía irreversible para una solución de dos Estados conforme al Derecho Internacional”.

El secretario general de la ONU, António Guterres

Jorge Moreira da Silva, director de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), también festejó la nueva fase del plan, pero pidió que la recuperación arranque “de inmediato, incluyendo el restablecimiento del acceso a los servicios básicos”.

A continuación, el funcionario confesó: “Acabo de regresar de Gaza, donde la crisis humanitaria se está agravando. La gente está agotada, traumatizada y abrumada. Las duras condiciones invernales y las fuertes lluvias de esta semana están duplicando la miseria y la desesperación de la gente. En promedio, cada persona está rodeada hoy por 30 toneladas de escombros. Es probable que se necesiten más de siete años para retirarlos”.

Moreira remarcó que “La población de Gaza ha soportado un sufrimiento indescriptible que ningún ser humano debería experimentar. La comunidad internacional debe mantener su compromiso y actuar con urgencia más allá de la respuesta inmediata a la crisis humanitaria. Hace tiempo que se debía haber alcanzado una solución política y diplomática al conflicto para que palestinos e israelíes puedan finalmente vivir con seguridad y dignidad”.

