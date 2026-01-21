Irán admitió más de 3.000 muertos en las protestas callejeras, pero los atribuyó a "incidentes terroristas"

Este miércoles 21 de enero, las autoridades de Irán anunciaron que murieron más de 3000 personas, incluyendo menores de edad, en las manifestaciones antigubernamentales que arrancaron a fines de diciembre por la crisis económica, aunque Teherán afirma que los decesos son el resultado de “incidentes terroristas” y no una consecuencia de la represión ejercida por sus fuerzas de seguridad.

Según la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, 3.117 personas “han alcanzado la gracia del martirio”, siendo 2.427 civiles y fuerzas de seguridad; no se conocen detalles sobre la identidad de los casi 700 restantes, de acuerdo al comunicado que difundió la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Protesta en Irán

El organismo afirmó: “¿Por qué crimen murieron estos hijos oprimidos de Irán? La sangre inocente de la juventud ha sido derramada con crueldad por elementos terroristas entrenados. Sus cuerpos inocentes han sido quemados, sus cabezas decapitadas. Muchos eran transeúntes (...) y algunos eran manifestantes que recibieron disparos por elementos terroristas organizados entre la multitud”.

Luego afirmaron que Teherán “no perdonará a los terroristas afiliados al régimen sionista criminal, ni a sus seguidores y agentes, que han sido apoyados, equipados y armados por líderes criminales de Estados Unidos. Los asesinos de los niños de esta patria, y quienes los apoyan, responderán por sus malas acciones”.

Irán: represión, desestabilización interna y el delicado juego geopolítico en Medio Oriente

Luego, el Consejo de Seguridad Nacional, tomó la misma cifra de muertos y consideró que, tras la Guerra de los Doce Días que comenzó Israel, “el enemigo concluyó que el mero uso de medios militares no podía obligar a la nación iraní a rendirse”, por eso “cambiaron sus tácticas y apuntaron a la cohesión social con el fin de quebrantar la voluntad nacional”.

Según su versión de los hechos, primero hubo “protestas pacíficas en algunas ciudades”, pero luego “las células del caos organizado no querían que las reuniones siguieran su curso pacífico y causaron daños a la población y al país al convertir las manifestaciones en violencia entre el 9 y el 17 de enero. Tras esta etapa, el 18 y 19 de enero, con el objetivo de descontrolar la situación y sembrar la inseguridad mediante el uso de la máxima violencia y ataques armados selectivos y organizados con la intención de matar y destruir bienes públicos y privados, se perpetraron numerosos actos terroristas en diversas partes del país”.

El organismo luego remarca que “los terroristas han cometido crímenes al estilo de Estado Islámico… crímenes atroces a gran escala con el apoyo de quienes desean el mal” al país.

De esta forma, el Gobierno de Irán dio su primer balance oficial de muertos durante las manifestaciones, aunque las últimas cifras difundidas por organizaciones de Derechos Humanos afirman que, en realidad, han fallecido más de 4.500 personas, y están comprobando otros 9.000 muertos.

Durante los últimos días, Irán aseguró que las manifestaciones se volvieron violentas con el objetivo de darle una excusa al presidente estadounidense Donald Trump para que pudiera intervenir militarmente el país, sin embargo, no dudarle en pedirle a Washington abrir un canal de diálogo para resolver sus diferencias.

Mujer protestando en Irán

Trump prometió “borrar” a Irán de la tierra si las autoridades iraníes lo asesinan

El presidente republicano advirtió el martes 20 de enero que dejó órdenes precisas para que Estados Unidos atacaran a Irán si las autoridades del país centroasiático atentan contra su vida. “Tengo instrucciones muy firmes: pase lo que pase, los borrarán de la faz de la tierra”, declaró el mandatario en una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation al ser consultado por presuntas “amenazas de muerte” de Teherán.

Trump advirtió: “No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: Pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires”. Además, aprovechó para volver a cuestionar a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por no salir a apoyarlo públicamente. “Un presidente tiene que defender a otro presidente. Si yo estuviera aquí y ellos (los dirigentes iraníes) amenazaran a alguien, aunque no fuera un presidente, como hicieron conmigo, los golpearía con fuerza”, aseguró.

Escalada con Estados Unidos: Irán usó el atentado de Butler para amenazar a Trump y advirtió que “la bala no fallará”

En este contexto, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham le pidió al presidente que tomara medidas drásticas en una entrevista para la cadena Fox News: “Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto”.

