miércoles 21 de enero de 2026
POLITICA
DESDE SUIZA

Minuto a minuto | El discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos

El mandatario argentino habla en el World Economic Forum ante líderes políticos, ejecutivos de grandes empresas, banqueros e inversores internacionales.

El presidente Javier Milei habla en el Foro Económico de Davos, ante un auditorio integrado por líderes políticos, ejecutivos de grandes compañías, banqueros, inversores y referentes de organismos internacionales. La presentación del mandatario argentino ocurrirá tras el discurso del presidente estdounidense, Donald Trump, y se da en el marco de una agenda cargada de encuentros bilaterales y reuniones con directivos de empresas y entidades financieras, en una de las principales citas globales del debate económico y geopolítico.

Según lo previsto, Milei ratificará su alineamiento estratégico con los Estados Unidos, expresará su respaldo a Israel y al Consejo de la Paz (Board of Peace) impulsado por la administración estadounidense, y volverá a cuestionar la denominada agenda “woke” y a los movimientos de izquierda. El discurso, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, se inscribe en la línea que el Presidente viene sosteniendo en foros internacionales desde el inicio de su gestión.

Seguí minuto a minuto el discurso de Javier Milei en Davos

