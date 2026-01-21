El mercado concentra su atención en el discurso del presidente Milei en Davos

Los mercados locales iniciaron el miércoles 21 de enero con un mejor tono en la renta variable, mientras el mercado cambiario mostró movimientos acotados y la renta fija operó sin una tendencia definida. La atención de los inversores continúa puesta en el escenario internacional y en la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, aunque por ahora el impacto se concentra en movimientos selectivos.

Donald Trump en Davos: sólo "la gran potencia" de Estados Unidos puede proteger Groenlandia

Acciones: el Merval arranca en verde

El S&P Merval abrió con una suba del 0,6% y, al promediar la rueda, aceleró el avance hasta el 0,8%, consolidando un arranque positivo.

El panel líder muestra mejor desempeño generalizado, con predominio de subas entre las principales acciones.

En línea con la mejora del mercado local, los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York operan mayormente en alza, acompañando el mejor clima para los papeles de renta variable.

Bonos: desempeño mixto

A diferencia de las acciones, los bonos de la deuda pública operan con movimientos mixtos, sin una tendencia clara.

El comportamiento refleja cautela de los inversores en renta fija, en un contexto donde el foco sigue puesto en el riesgo global y en las señales que puedan surgir desde el frente político y económico.

Riesgo país

El riesgo país, medido por el índice de JP Morgan, se ubica en 641 puntos, manteniéndose en niveles elevados y evidenciando que el mercado aún exige una prima importante para mantener posiciones en deuda argentina.

Mercado cambiario: estabilidad y brechas contenidas

El dólar muestra un comportamiento calmo, con diferencias claras entre los distintos tipos de cambio

Dólar blue:

Punta compradora: $1.220 Punta vendedora: $1.240

Dólar oficial:

Continúa con un ajuste gradual, avanzando de a pocos centavos día a día, y se ubica en $1.066.

Dólar tarjeta:

Resultado de sumar al oficial un 30% de impuesto solidario y un 30% de percepción de Ganancias, se posiciona en $1.385,80, con leves variaciones según la entidad bancaria.

Dólar crypto:

Precio promedio de compra: $1.221,80 Precio promedio de venta: $1.225,60

Presión sobre los bonos por tensión global

La jornada del martes estuvo marcada por un fuerte deterioro del clima financiero internacional, que impactó de lleno en la deuda argentina en dólares. Con Wall Street retomando la actividad tras el feriado por el Día de Martin Luther King, los inversores redujeron exposición a activos de riesgo, lo que se tradujo en bajas generalizadas en los bonos soberanos argentinos que cotizan en Nueva York.

La presión sobre la renta fija se explicó principalmente por un aumento del riesgo geopolítico, luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posible imposición de nuevos aranceles a Europa en el marco del conflicto por Groenlandia, sumado al derrumbe de los bonos soberanos de Japón, que generó un efecto dominó en los mercados globales.

En ese contexto, los títulos argentinos registraron caídas de hasta 0,7%, encabezadas por el Global 2046, seguido por los Globales 2035 y 2041. Entre los Bonares, el papel más castigado fue el AL41, que retrocedió cerca de 0,5%. Como resultado de este movimiento, el riesgo país avanzó 0,7%, con una suba de cuatro puntos básicos, hasta ubicarse en torno a las 570 unidades.

Pese al mal clima externo, el mercado accionario local logró desacoplarse parcialmente. El S&P Merval rebotó con fuerza y anotó su mayor suba diaria desde el 8 de enero, con un avance del 1% en pesos y del 2,9% medido en dólares. En contraste, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron mayormente en baja, con caídas de hasta 7,9%, reflejando el impacto del escenario global negativo sobre los activos de mayor riesgo.

En el frente cambiario, el dólar oficial se mantuvo estable, con bajo volumen de operaciones y sin sobresaltos. El tipo de cambio mayorista cerró en $1.434,50, aún dentro de la banda cambiaria vigente, mientras que los dólares financieros mostraron variaciones acotadas.

En desarrollo...