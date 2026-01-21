Wall Street abre con leve suba luego de que Trump admitiera en Davos la intención de comprar Groenlandia

La Bolsa de Nueva York abrió en ligera alza este miércoles 21 de enero, en coincidencia con declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump sobre su intención de comprar Groenlandia en el foro de Davos -y no de usar la fuerza-, luego de la fuerte caída causada el martes por las amenazas de nuevos aranceles del presidente estadounidense.

En los primeros intercambios, las alzas eran de 0,22% para el Dow Jones, de 0,28% para el Nasdaq 0,28%, y de 0,31% para el ampliado S&P 500.

Minuto a minuto | El discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos

Vale recordar que los mercados se han desplomado esta semana luego de que Trump amenazara con aranceles de hasta un 25 por ciento a varios países europeos —incluidos Francia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca— en respuesta a su oposición a sus planes de tomar Groenlandia

En la sesión matutina en Nueva York, mientras Trump hablaba en Davos, los principales índices de Wall Street subieron ligeramente, aunque seguían muy por debajo de los niveles de la semana pasada, según consigna la agencia AFP. A media tarde en Europa, Frankfurt estaba abajo mientras Londres y París estaban básicamente planos.

Qué dijo el presidente norteamericano Trump sobre Groenlandia durante Davos

Uno de los temas que tuvo más impacto en las bolsas y ayudó a estabilizar las cotizaciones este miércoles, fue parte del discurso del presidente Trump, cuando afirmó en Davos que no utilizará la fuerza para tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliada de Washington en la OTAN, aunque insistió en que su país debe tener en "propiedad" esta isla del Ártico. La posición del republicano está tensando las relaciones con Europa, en especial con Francia, En efecto, su primer mandatario -Emmanuel Macron- acusó a Estados Unidos de no respetarlos. “No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte”, desafió.

En tanto, la posición de Trump en su discurso fue clara: "Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (...) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza", aseguró en su discurso en el Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza de Davos.

"No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", declaró.

En su discurso en Davos, Trump destacó la fortaleza de la economía estadounidense y subrayó lo que él calificó como los imperativos de seguridad para tener el control de Groenlandia.

"A pesar de todo el ruido geopolítico, aún no estamos en modo pánico total", dijo Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com. a la agencia francesa AFP.

Qué pasó en las bolsas asiáticas y europeas este 21 de enero

En las negociaciones asiáticas del miércoles a la mañana, el mercado bursátil de Tokio cayó, mientras que Hong Kong y Shanghái subieron.

En cuanto al mercado de acciones, la marca británica de moda de lujo Burberry subieron un cinco por ciento en Londres tras registrar un aumento en las ventas debido a la mejora de la demanda desde China.

Trump invitó a la Argentina a ser 'miembro fundador del Board of Peace', nuevo ente para la paz mundial

En París, el grupo alimentario Danone cayó más del cinco por ciento después de que una de sus marcas de leche infantil fuera retirada en Singapur.

En tanto, el dólar se estabilizó tras varias sesiones a la baja provocadas por las amenazas arancelarias de Trump. "La narrativa del miedo se adelantó a la realidad", aseguró a AFP Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management.

"La idea de que Europa se deshaga masivamente de los activos estadounidenses da lugar a una trama dramática, pero se desmorona bajo limitaciones prácticas. No hay suficientes pozas alternativas profundas para absorber ese tipo de flujo sin una dislocación severa."

lr