Dólar blue hoy: cerró a $1.500 este miércoles 21 de enero del 2026

El dólar blue hoy, miércoles 21 de enero de 2026, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue



El dólar blue o paralelo cerró con un valor en el mercado de $1.480,00 para la compra y $1.500,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), miércoles 21 de enero cerró en $1.405,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra aproximadamente en $1.468,10 para la compra y $1.469,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.517 para la compra y $1.517,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.519,90 para la compra y $1.520,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1.891,50 como referencia de dólar tarjeta/turista.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 568 puntos básicos.