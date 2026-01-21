El presidente argentino, Javier Milei, participó este miércoles 21 de enero en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos y gran parte de su discurso estuvo orientado a mostrar la importancia del capitalismo en Occidente cómo único sistema justo y a defender lo que propugna como "las ideas de la libertad"

“El capitalismo de libre empresa es el único sistema justo", sostuvo Milei como base de su discurso, para luego señalar que “el socialismo suena bien, pero termina mal”.

"El capitalismo de libre empresa no sólo es justo, sino que además es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento. De modo que dado el marco conceptual de la eficiencia dinámica, la existencia de dilemas entre eficiencia y valores éticos al momento de diseñar las políticas públicas resulta de interés suplementación en la vida real.

"Es necesario impulsar las ideas de la libertad. La defensa al sistema capitalista de libre empresa en su virtud ética y moral", pidió.

También fue directo sobre el tema de las intervenciones de los gobiernos: "Regular mata el crecimiento. La omnipresencia del Estado destruye el derecho de propiedad", dijo y en este punto, se refirió al "ciclópeo trabajo que realiza Federico Sturzenegger" a cargo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, quien ha propiciado una depuración sin precedentes: "Realizamos 13500 reformas estructurales desde nuestra llegada al gobierno", señaló Milei.

En su discurso en el Foro de Davos, Milei sentenció: "No hay motivos que justifiquen la intervención. De hecho, la intervención es una violación del derecho de propiedad, por lo que al castigar los beneficios el crecimiento potencial de la economía cae. Por ende, la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes".

También se refirió a los "logros de su gestión" tras haber adoptado "las ideas de la libertad"

"Durante esos años de gestión hemos extirpado un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300 por ciento al 30 por ciento, reduciendo el riesgo país en 2.500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57 al 27 por ciento, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales".

En este pasaje hizo un guiño a Donald Trump al señalar: "Esto es ´Make Argentina great again´“.

Por otra parte, también se refirió al trabajo en el ministerio de Capital Humano y señaló: "A los sectores vulnerables les dejamos de regalar pescado para enseñarles a pescar. Y, si es posible, a motivarlos a que creen su propia empresa pesquera", sentenció Javier Milei, destacando el rol de la ministra Sandra Pettovello.

Qué dijo Javier Milei en Davos sobre la IA

En un pasaje del discurso también apuntó a la Inteligencia Artificial y explicó: "La IA podría verse como la fábrica de alfileres de Adam Smith. Los políticos deben dejar de fastidiar a los que están haciendo un mundo mejor" y consideró que "todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontearía".

Finalmente se mostró exultante con el renacer de las ideas de la libertad en el continente americano: "América será el faro de luz que vuelva a encender Occidente. Tenemos por delante un futuro mejor pero es futuro existe si volvemos a las ideas de occidente", aseguró el presidente libertario.

Qué hizo por la mañana Javier Milei en Davos: los primeros encuentros

Más temprano, el mandatario argentino se reunió con CEO’s de bancos y firmas financieras globales dentro de los encuentros pautados eb su agenda internacional.

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Vale señalar que Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” en un encuentro a puertas cerradas, donde hizo un balance de su programa económico y adelantó las próximas medidas de su gestión.