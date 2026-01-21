Javier Milei habla hoy en Davos y crece la expectativa por un encuentro con Donald Trump

El presidente Javier Milei expondrá este miércoles a las 11.45 (hora argentina) en el Foro Económico Mundial de Davos, en una agenda que incluye además la posibilidad de un cruce informal con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario llegó a la ciudad suiza este martes por la tarde a bordo de un vuelo nocturno especial y lo anunció con un "épico" video publicado en su cuenta de la red social X.Lo acompañan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Antes de su intervención central, Milei se reunió con el presidente federal de Suiza, Guy Parmelin, dirigente de la Unión Democrática de Centro. Más tarde, participó del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio de intercambio reservado con CEOs y altos ejecutivos de compañías y conglomerados internacionales.

Javier Milei y el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en Davos 2026

De la reunión formaron parte la CEO de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y máxima ejecutiva de Franklin Resources, Jenny Johnson; el titular de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la responsable global de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

Javier Milei en Davos en el "Country Strategy Dialogue on Argentina"

El jefe de Estado asistió al encuentro junto al canciller, Pablo Quirno, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En continuidad con su agenda, a las 11.30 el jefe de Estado mantendrá una reunión con directivos de bancos de alcance global, mientras que a las 15.30 está pautado un encuentro con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la antesala de su presentación pública en el foro.

La disertación del Presidente argentino está programada para las 11.45 (hora argentina), inmediatamente después de la exposición de Donald Trump. Si bien se prevé un eventual contacto entre ambos mandatarios, no existe hasta el momento una solicitud formal de audiencia bilateral.

De acuerdo con lo previsto, el discurso de Javier Milei tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Se prevé que el mandatario libertario ratifique su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, vuelva a defender una apertura comercial sin restricciones y formule cuestionamientos a la denominada agenda “woke” y a los movimientos de izquierda.

Foro Económico Mundial de Davos 2026

A la agenda inicial se sumó una nueva actividad: el jueves a las 10.30, Milei asistirá a la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, un organismo impulsado por Trump con el objetivo de promover negociaciones en la Franja de Gaza.

Tras esa actividad, el Presidente tiene previsto conceder una serie de entrevistas a medios internacionales. La primera será con la agencia Bloomberg y, posteriormente, dialogará con The Economist, en una conversación con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

El regreso al país del Presidente será en un vuelo especial que tiene previsto despegar este jueves a las 18:00 (14:00 en la Argentina), mientras que el arribo al país está programado para el viernes a las 06:00 de la mañana.

