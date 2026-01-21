Las claves de Trump en Davos: entre el petróleo venezolano y la ambición por Groenlandia

El Foro Económico Mundial de Davos fue este miércoles el escenario de una de las intervenciones más disruptivas de Donald Trump hasta la fecha, en las que no buscó consenso, sino reafirmar un mandato de influencia directa y transaccional.

En su discurso en Suiza, marcado por la captura de Nicolás Maduro a principios de este mes, Trump elogió la "inteligencia" del gobierno interino de Delcy Rodríguez, subrayando que la cooperación actual para la explotación petrolera generará ingresos sin precedentes para Venezuela en el corto plazo.

Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo cuando el republicano giró la mirada hacia el Ártico y Europa del Este. Trump no solo exigió negociaciones inmediatas para la adquisición de Groenlandia, calificándola como un activo "vital" frente al avance de China y Rusia, sino que también marcó una distancia definitiva con el conflicto en Ucrania.

Al declarar que la responsabilidad de Kiev recae exclusivamente en la OTAN y Europa debido a la distancia geográfica de América, Trump envió un mensaje sísmico que obliga a los líderes europeos, encabezados por Emmanuel Macron, a replantearse el futuro de la seguridad continental sin el paraguas financiero estadounidense.

Venezuela: elogios al gobierno interino y la promesa de elevados ingresos petroleros

En su discurso Trump afirmó que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez ha sido "muy bueno" tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración con Washington para explotar su petróleo. "Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", dijo Trump en el Foro de Davos.

"Una vez que terminó el ataque" del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusaciones de narcotráfico, "dijeron: 'Vamos a hacer un trato''", relató el mandatario republicano. "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió.

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

Trump afirmó que a Venezuela le irá "fantásticamente bien" y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington. "Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", dijo Trump, y agradeció "la gran cooperación".

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano. El martes, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. "Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares" previstos, aseguró.

Groenlandia: Trump exigió "negociaciones inmediatas" para comprar la isla y descartó usar la fuerza

El presidente estadounidense también exigió en Davos "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para ampararse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó en el Foro Económico Mundial. "Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia", aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió "no usar la fuerza" para tomar la isla del Ártico.

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los "matones" y la UE anunció una respuesta "firme".

La presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, reiteró este miércoles que el continente debe romper con su "tradicional prudencia" ante un mundo dominado por "la fuerza bruta".

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una "diplomacia ponderada" como "la única forma de lidiar" con "las tensiones" en torno al futuro de Groenlandia.

Un ejecutivo de Meta opinó por su lado que sería "autodestructivo" que la Unión Europea golpee las empresas tecnológicas estadounidenses, en represalia a la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

Trump desestimó por otro lado las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como "bazuca comercial" contra Estados Unidos. "Cualquier cosa que hagan con nosotros (...), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará", dijo en una entrevista con News Nation.

Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió el martes en Davos contra los intentos de Estados Unidos de "subordinar a Europa" y calificó como "inaceptable" la amenaza de nuevos aranceles. Su gobierno solicitó además este miércoles "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y dijo que "está dispuesta a contribuir a él".

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que "Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca".

Ucrania: Europa y la OTAN deben lidiar con Ucrania, no Estados Unidos

La responsabilidad de lidiar con la situación en Ucrania les corresponde a Europa y la OTAN, no a Estados Unidos, afirmó el miércoles el presidente Donald Trump en un discurso en Davos.

"¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes sumas de dinero destinadas a quienes no aprecian lo que hacemos? Hablo de la OTAN, hablo de Europa. Tienen que ocuparse de Ucrania. Nosotros no", dijo el presidente.

"Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", declaró Trump cuyo país es la principal potencia militar de la OTAN.

Trump dijo que Rusia y Ucrania serían "estúpidas" si no llegaran a un acuerdo de paz, y añadió que se reuniría con su homólogo ucraniano Volodímir Zelensky en Davos el jueves.

Trump había dicho anteriormente que se reuniría con Zelensky en el Foro Económico Mundial el miércoles, a pesar de la afirmación de Kiev de que el líder ucraniano, cuyo país está resistiendo una invasión rusa, no estaba allí.

Dirigiéndose a los líderes mundiales en el foro, el líder estadounidense había dicho que se reuniría con Zelensky "hoy" e incluso sugirió que "podría estar en el público", pero el asesor del líder ucraniano contradijo esa afirmación.

Dmytro Lytvyn dijo a los periodistas que "el presidente está en Kiev", donde la mayor parte de la capital seguía sin electricidad y con residentes de 4.000 edificios sin calefacción en temperaturas bajo cero tras los ataques rusos a principios de esta semana.

Cuando poco después un periodista le preguntó si su reunión con Zelensky sería el miércoles o el jueves, dijo: "Creo que es mañana."

Trump repitió su creencia frecuentemente expresada de que tanto el líder ruso Vladimir Putin como Zelensky estaban cerca de un acuerdo, diciendo que "demasiadas personas están muriendo" por la guerra, que comenzó cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

"Creo que ahora están en un punto en el que pueden unirse y cerrar un trato. Y si no lo hagan, son tontos — eso va para ambos", dijo Trump durante una breve charla con un moderador tras su discurso.

