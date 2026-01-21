Un periodista español contó cómo fueron los accidente ferroviarios que conmocionan a España

Domingo Díaz, redacto de El Correo de Andalucía, habló sobre los últimos siniestros ferroviarios ocurridos en Cataluña, España, tan solo días después del grave accidente de Adamuz que dejó un saldo de 43 muertos y decenas de heridos. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), se refirió a las posibles causas detrás de los episodios y aseguró que “le suman una gota más al desgaste del Gobierno”.

Domingo Díaz es un periodista español, graduado en la Universidad de Sevilla, que se desempeña como redactor especializado en las áreas de tribunales y sucesos en el medio El Correo de Andalucía, ante los accidentes ferroviarios en España.

¿Qué está pasando en España? Tenía un sistema ferroviario que era el orgullo de la modernidad española, y se produce un accidente tras otro.

Parece que ha sido una serie de catastróficas desdichas. El accidente del domingo al final tiene la casualidad de que pasan dos trenes a la vez por la misma vía y por eso parece que se causan tantos muertos. Y en el de ayer se derrumbó un talud, justo delante del tren en Cataluña. Son 43 los fallecidos: 42 identificados en el accidente de Ademuz, y en Cataluña el fallecido también es andaluz. Es un chico de 27 años de Sevilla, que es el maquinista. Es el único fallecido y hay 37 heridos, cinco de ellos graves.

Las causas son diferentes. En un caso se le echa la culpa, en principio, a la espera de que continúe la investigación, al mal estado del terreno, las inclemencias meteorológicas. En el otro se está investigando a ver qué es lo que ha ocurrido. Si bien es cierto que parece que estaba rota la vía por la que pasó ese tren, porque hay marcas en trenes anteriores que pasaron y en los cinco primeros vagones del primer tren que descarriló, de momento no se sabe si eso es lo que provocó el descarrilamiento de ese primer tren ni cómo fue.

En Argentina tuvimos una serie de accidentes de trenes por falta de mantenimiento, hace 15 años, que generaron una discusión respecto del modelo económico y político. ¿La sucesión de dos accidentes en algo que era tan emblemático como parte de la integración de la España moderna a la Unión Europea, con las inversiones en infraestructura, generan alguna discusión de orden político, social o cultural? ¿Son una especie de síntoma de algún grado de decadencia política, administrativa o económica?

Sí, de hecho en las primeras horas se ha respetado por las víctimas y había una especie de pacto social y político de no entrar en estos temas. Parece que el Partido Popular va a pedir explicaciones y, de hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha agradecido en los primeros momentos la comunicación de la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno. Ahora se ha roto y va a comparecer a las seis de la tarde con el presidente de ADIF y el de Renfe para dar algunas explicaciones sobre lo que respecta al mantenimiento. Los maquinistas también han dicho que van a convocar una huelga general por el mal estado de las vías, porque los problemas son bastantes.

A Óscar Puente los argentinos lo conocen porque él tuvo una discusión muy fuerte con Milei cuando recién asumía y Milei cuando fue a España le respondió. ¿Es alguien controversial? ¿La discusión que tuvo con Milei fue un hecho fuera de lo común o es habitual? ¿Se le achaca a estos accidentes alguna responsabilidad de él personalmente?

Es bastante polémico porque además, aquí en España se le suele conocer como un twittero bastante asiduo. Sin embargo, en estos accidentes ha mantenido un perfil bastante bajo. A Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que es de otro signo político distinto, que es del Partido Popular y él es del PSOE, le ha agradecido en todo momento cómo ha actuado con los servicios de emergencia y ha asumido él la responsabilidad que tenía desde su ministerio de Transportes.

Habrá que ver ahora cuáles son las causas de lo que ha ocurrido y también en qué queda y si verdaderamente los accidentes vienen por el mantenimiento de las vías o por alguna otra causa.

Lleva ocho años el oficialismo en el gobierno. ¿Esto ayuda a la oposición en la reconquista del gobierno o es un hecho que no tiene consecuencias electorales o podría no tenerlas en el futuro?

Hay elecciones en 2027. Lo que sí estaría en juego sería la Junta de Andalucía, el gobierno regional, pero ese lo tiene Juanma Moreno. Yo no sé si se va a poder sacar rédito político de esto, pero sí es cierto que las críticas son muchas por el mantenimiento del sistema y por cómo está la red ferroviaria. La red ferroviaria siempre ha sido una de las puntas de lanza o una de las cosas de las que presumía España, y ahora está en jaque. No después de estos dos últimos accidentes, sino de un tiempo a esta parte.

En Argentina sucedió una tragedia en la estación de Once, que sería algo parecido a la de Atocha en Madrid. Fue después de cierto tiempo del oficialismo en el gobierno y que había cierto desgaste. El accidente fue una especie de catalizador, de hito en un proceso de pérdida progresiva de la relación entre el Gobierno y la sociedad. ¿Usted cree que esto puede ser un disparador a futuro, de cara a 2027, de contribuir a romper el afecto entre el Gobierno y la sociedad de cara a elecciones del año próximo?

Yo creo que ya está bastante roto. Ya está roto. Esto puede suponer una rotura un poco más, pero yo creo que al menos los que están cansados ya están bastante cansados del Gobierno. Entonces, estos hechos le suman una gota más al desgaste del Gobierno, pero tampoco creo que sean un desencadenante.

