La niña de seis años que fue la única sobreviviente de su familia del choque de trenes en España

En medio de los cuerpos que cubrían las vías, una niña de seis años logró salir con vida del choque frontal entre dos trenes de alta velocidad en el sur de España. Fue encontrada descalza, caminando entre los rieles, luego de escapar por una ventana rota. Es la única sobreviviente de su familia y una de las historias más impactantes de la tragedia que ya dejó al menos 41 muertos.

El hallazgo ocurrió pocas horas después del accidente ferroviario registrado el domingo por la noche cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El siniestro se produjo alrededor de las 19.45, cuando un tren de alta velocidad del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con unas 300 personas a bordo, descarriló por causas que aún se investigan. Los últimos vagones invadieron la vía paralela y fueron impactados por un tren Alvia de la empresa pública Renfe, que circulaba en sentido contrario desde Madrid hacia Huelva con 184 pasajeros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sola entre las vías

Según confirmaron fuentes oficiales, un agente de la Guardia Civil encontró a la niña deambulando por las vías, visiblemente desorientada pero consciente. Había sufrido un golpe en la cabeza que requirió tres puntos de sutura, aunque su estado general fue calificado como estable. Un familiar, Juan Barroso, confirmó a la prensa que la menor se encuentra fuera de peligro físico. “Está bien dentro de todo lo que pasó. Es un milagro”, dijo.

La niña viajaba junto a sus padres, su hermano y un primo, todos fallecidos en el impacto. Las autoridades confirmaron que la familia, de apellido Zamorano Álvarez, ocupaba uno de los vagones delanteros, que recibieron la mayor fuerza del choque.

España: identifican a las primeras víctimas fatales del trágico accidente ferroviario en Adamuz

Un pueblo de luto

La localidad de Punta Umbría, de donde era oriunda la familia, decretó tres días de duelo oficial. Durante un acto con un minuto de silencio, el alcalde José Carlos Hernández destacó la dimensión humana de la tragedia. “Son muchas las personas que hoy están tristes. Este accidente nos dejó víctimas irreparables. Pero también hay historias que nos obligan a aferrarnos a algo de luz. La de esta niña es una de ellas”, señaló.

Actualmente, la menor se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos, alojada en un hotel de la ciudad de Córdoba, el punto urbano más cercano al lugar del accidente.

El presidente de España, Pedro Sánchez, prometió “absoluta transparencia” en la investigación para determinar las causas del siniestro, mientras continúan las tareas de rescate e identificación de víctimas.

El balance oficial se elevó a 41 fallecidos, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar. Los equipos de emergencia lograron acceder recién en las últimas horas a los vagones más dañados, convertidos en un amasijo de hierro tras caer varios metros fuera de la traza ferroviaria.

Según datos del centro de coordinación creado tras la catástrofe, 23 cuerpos ya fueron sometidos a autopsia y al menos cinco víctimas identificadas plenamente. Más de 100 personas resultaron heridas, de las cuales 39 permanecen hospitalizadas, incluidos cuatro menores. Además, se registraron 43 denuncias por personas desaparecidas, muchas de ellas realizadas por familiares que aún esperan noticias.

Por otra parte, la empresa Iryo informó que el tren había sido fabricado en 2022 y que había pasado su última revisión técnica días antes del accidente. Sin embargo, medios españoles revelaron que meses atrás se habían detectado al menos ocho fallas técnicas, un dato que ahora forma parte de la investigación judicial.

gd/fl