España llora a las 39 víctimas del accidente ferroviario: todo lo que se sabe hasta ahora sobre la tragedia que paralizó el país

El número de muertos por una colisión de tren de alta velocidad en el sur de España aumentó a 40 este lunes, mientras el gobierno prometía una investigación completa sobre sus causas.

El accidente ocurrido a última hora del domingo es el más mortal de España desde 2013, cuando 80 personas murieron tras desviarse de un tramo curvado de vía a las afueras de la ciudad noroccidental de Santiago de Compostela.

Al menos 39 personas fallecieron y más de 150 resultaron heridas, de las cuales decenas están hospitalizadas y varios en estado grave, según informes oficiales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, el incidente fue "tremendamente extraño", dado que la vía había sido renovada en mayo de 2025 y el tren Iryo estaba prácticamente nuevo. Ahora, se creó una comisión independiente de investigación, Renfe suspendió los servicios entre Madrid y Andalucía, y la Guardia Civil recolecta indicios sin descartar posibles causas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente ferroviario en que se vieron implicados dos trenes.

1. Accidente en Adamuz: la secuencia

El choque ocurrió en un tramo recto de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, en el municipio cordobés de Adamuz, donde participaron dos trenes de última generación: un Iryo Frecciarossa 1000 con 317 pasajeros a bordo y un Alvia S120 de Renfe con 184 personas. Allí, se produjo en un apeadero técnico de difícil acceso, lo que dificultó las primeras labores de auxilio.

Aproximadamente a las 19:45, el tren de Iryo sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones al pasar por un cambio de agujas. Veinte segundos después, el Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario, colisionó lateralmente contra los vagones del Iryo que invadieron su vía. El impacto fue devastador: los dos primeros coches del tren de Renfe cayeron por un terraplén de cuatro metros.

El maquinista del Alvia, de 27-28 años, falleció

Es la peor tragedia ferroviaria en España en la última década

2. Cifras actualizadas de víctimas y heridos

El último balance oficial confirma 39 muertos, incluyendo al maquinista del Alvia, un joven de 27 años con experiencia en la ruta. Al momento, los heridos ascienden a 152, de los cuales 30 permanecen internados en hospitales como el Reina Sofía de Córdoba. Preocupa el estado crítico de 12 pacientes, incluido un menor que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica.

3. Análisis de los vídeos y fotos del lugar

Los drones de la Guardia Civil y los vídeos grabados por los primeros testigos muestran una escena absolutamente dantesca: el chasis del tren Alvia aparece completamente retorcido y desplazado por el talud de cuatro metros, mientras que los vagones del Iryo permanecen sobre la vía con graves daños estructurales en la parte trasera, varios deformados y con desperfectos visibles.

Así también, las fotografías aéreas fueron fundamentales para los peritos, ya que permitieron identificar con precisión el punto exacto donde el tren perdió contacto con el raíl, así como la trayectoria que siguieron los vagones tras el descarrilamiento. Esto incluye la posición de los bogies, el desplazamiento de los vagones y la deformación de los carriles, información clave para la investigación técnica.

De hecho, los expertos están utilizando modelos 3D reconstruidos a partir de las imágenes para simular el momento del impacto y determinar las posibles causas mecánicas que llevaron al descarrilamiento, un paso esencial antes de emitir conclusiones.

4. Hipótesis sobre las causas del siniestro

En la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) continúa con las pericias, aunque ya se descartaron factores como exceso de velocidad o errores humanos evidentes, dado que ambos trenes circulaban a aproximadamente 210 km/h, dentro del límite permitido de 250 km/h. La atención se centra ahora en la interacción entre el material rodante y la infraestructura.

Se investigan posibles fallos en los sistemas de rodadura del tren Iryo, como defectos en los bogies o en los frenos, así como la existencia de fracturas o deformaciones en la vía, que había sido recientemente renovada en mayo de 2025 tras una inversión de 700 millones de euros destinada a reforzar la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Algunos informes internos de Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, indicaron que en el último año se habían registrado al menos ocho incidencias técnicas en ese tramo, incluyendo problemas de alineación de carriles, vibraciones en la vía y alertas de desgaste prematuro de los raíles. La investigación también evalúa la posibilidad de que factores externos hayan contribuido al descarrilamiento.

Por otra parte, se revisan los registros de mantenimiento del tren Iryo y del Alvia, incluyendo cajas negras, sensores de velocidad y sistemas automáticos de seguridad, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia del accidente. Expertos consultados señalan que, aunque los trenes de alta velocidad cuentan con protocolos de seguridad redundantes, un fallo combinado en la vía y en la rodadura podría haber generado una situación crítica imposible de evitar en los segundos previos a la colisión.

5. Reacciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó personalmente a Adamuz para supervisar la coordinación de los equipos de rescate y la respuesta institucional ante la tragedia. Así, en su comparecencia, afirmó: "Hoy es un día de dolor para toda España. Nos preguntamos qué ha sucedido, y solo el tiempo y el trabajo riguroso de los técnicos nos darán la respuesta. Quiero que las familias sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro; ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande".

Simultáneamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, enfatizó la rareza del accidente: "Ha ocurrido en una recta con visibilidad total. El tren Iryo es prácticamente nuevo y la vía estaba completamente renovada. Es muy difícil de explicar en este momento". Puente subrayó además que se desplegaron brigadas técnicas y peritos de Adif y Renfe, quienes trabajan sin descanso para asegurar la zona y levantar los restos de los vagones, mientras se recaban indicios para la investigación oficial.

A su vez, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, describió la magnitud del desastre y el impacto social en la región:

"El tren Alvia se convirtió en un terrible amasijo de hierro; nunca había visto una situación así. Es probable que aumente el número de víctimas conforme logremos levantar los vagones del talud". Moreno señaló que se habilitaron centros de atención a familiares en Córdoba, Huelva y Sevilla, y que el personal de emergencias continúa trabajando en turnos de 24 horas para atender a los heridos.

El presidente Pedro Sánchez coordinó la emergencia

El presidente de Renfe puso el foco en la estrecha ventana de tiempo en la que se desencadenó el choque: "No hubo exceso de velocidad. Ambos trenes circulaban dentro de los parámetros. La clave son esos 20 segundos: el tiempo desde que el Iryo descarriló hasta el impacto del Alvia. Fue imposible para el maquinista reaccionar".

Asimismo, destacó la cooperación entre Renfe, Adif y los equipos de emergencia, así como la revisión de los sistemas de control de tráfico y señalización.

6. Próximos pasos

A partir de este momento, se inician tres procesos paralelos que marcarán la agenda nacional en las próximas semanas:

En primer lugar, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tomará el control absoluto de la zona una vez que el juez autorice el levantamiento total de los restos. Se espera que el análisis de las cajas negras de ambos convoyes y de los registros de la infraestructura de Adif arroje luz sobre la causa raíz del descarrilamiento inicial del tren Iryo, un informe que podría tardar meses en ser definitivo pero cuyas conclusiones preliminares se esperan para antes de que finalice el mes.

La Cruz Roja movilizó mantas, víveres y apoyo psicosocial​

Los vecinos organizaron rápidamente recogidas en tiendas locales y centros comunitarios para ayudar a los afectados

En el ámbito judicial, la Audiencia Provincial de Córdoba abrió una instrucción para dirimir posibles responsabilidades penales o civiles, centrándose en el mantenimiento de la vía y el estado del material rodante. Paralelamente, la operadora Adif ha movilizado a más de 200 operarios que trabajarán en turnos de 24 horas para retirar los restos de los convoyes mediante grúas de gran tonelaje.

El objetivo es reparar los daños en la plataforma, la catenaria y los sistemas de señalización para intentar restablecer una vía única de paso hacia el fin de semana, aunque el servicio completo tardará al menos diez días en recuperarse totalmente.

En el plano político, el Congreso de los Diputados acogerá una comparecencia urgente del Ministro de Transportes para explicar las inversiones realizadas en este tramo específico y responder a las dudas sobre la seguridad de la red.

Mientras tanto, las labores de identificación de las víctimas restantes mediante pruebas de ADN continuarán en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, un proceso doloroso que se prevé que concluya a mediados de semana para que las familias puedan iniciar los actos de despedida.

MV / ds