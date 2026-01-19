El reconocido influencer argentino Merakio, quien vive en Madrid, se encontraba entre los pasajeros que sufrieron el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba, al sur de España, y utilizó sus redes sociales para mostrar cómo fue la tragedia desde el interior de uno de los vagones afectados.

"Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo; se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", informó a través de una historia de Instagram tras compartir un video con imágenes del accidente.

El comediante y creador de contenido, quien viajaba con su esposa, explicó que el tren se encontraba a 20 minutos de la ciudad de Córdoba al momento en el que ocurrió el accidente y detalló: "Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos. Estamos bien, no nos pasó nada".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Estamos en buses puestos por Iryo llegando a Madrid. Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos. Todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó", amplió en otra historia y agradeció por la comida, mantas, ayuda médica y psicológica que recibieron.

El argentino, realmente llamado Lucas Merayo, vive en España desde hace cinco años y es actor, creador de contenido y suele compartir videos a través de su canal de YouTube, en los que relata cómo es su vida en el país europeo. Además, también crea videos humorísticos que suelen volverse virales en Instagram y TikTok.

España en shock: descarrilaron dos trenes de alta velocidad y suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

Sumado al relato, el influencer argentino compartió un video mostrando diferentes momentos desde su punto de vista a bordo de la formación que descarriló. En las imágenes se ve parte del vagón a oscuras, pasajeros alarmados y parte de la evacuación masiva que debió realizarse luego.

"Señores, el tren ha descarrilado parcialmente, como ya se habrán dado cuenta. Estamos en una situación de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. (...) Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona, estar pendiente de las demás personas del coche", se escucha decir en el video a un representante de la empresa de transporte, guiando a los pasajeros.

El especialista que habló luego del accidente le pidió a los pasajeros permanecer sentados y agregó: "Cuando consideremos que vamos a salir, salimos. Pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros. Que tenemos muchos años de preparación en esto. Pero, si nos ponemos rebelde, no hay preparación que valga".

El accidente ocurrido en la provincia española de Córdoba dejó al menos 39 muertos y más de 100 heridos, según indicaron fuentes oficiales, e implicó el despliegue de un importante operativo de emergencia. El episodio ocurrió alrededor de las 6:40hs y fue protagonizado por dos formaciones de la empresa Iryo.

El accidente, en concreto, se produjo cuando un tren invadió una vía contigua y fue alcanzado por otra formación que se encontraba realizando el trayecto Madrid-Huelva. Como consecuencia, ambos trenes, uno de ellos con alrededor de 300 pasajeros, terminaron fuera de los rieles de forma parcial.

AS./fl