Nuevos descarrilamientos en España: al menos 20 heridos y un muerto

En las últimas horas se conocieron dos nuevos descarrilamientos de trenes en España que se suman al grave incidente de Adamuz. El más grave sucedió entre los municipios de Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, al caer un muro a las vías, lo que hizo que la formación se saliera, con un resultado total de 20 heridos y la muerte del maquinista.

"Hay cuatro [heridos] graves y una persona que ha resultado finada", indicó a los periodistas el jefe de intervención de los bomberos catalanes, Claudi Gallardo. Rodalies de Catalunya, la empresa pública que gestiona la red de cercanías catalana, confirmó que el fallecido era un trabajador de la compañía.

Tres días de luto en España: cuál fue la causa de la tragedia ferroviaria fatal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego la cifra de heridos aumentó a 20 y se supo que la mayoría de las 37 personas que requirieron algún tipo de asistencia se encontraban en el primer vagón del tren, el más dañado. De acuerdo con el gestor de la red Adif, la caída del muro sobre las vías se produjo a causa del temporal de lluvias que afectó en las últimas horas a gran parte de esta región del noreste de España.

Descarrilamiento en Barcelona

La niña de seis años que fue la única sobreviviente de su familia del choque de trenes en España

Por otra parte, el segundo incidente ocurrió en Maçanet Massanes y Tordera, en Gerona y detuvo el funcionamiento de la línea. En este caso, el incidente se dio por presencia de rocas en las vías lo que afectó a la formación que circulaba por la línea R1. Afortunadamente solo viajaban 10 pasajeros, de los cuales ninguno fue herido.

RG/ML