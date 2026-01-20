Tres días de luto en España: cuál fue la causa de la tragedia ferroviaria fatal.

Sin trabajo y a contrarreloj, así trabajan los rescatistas para dar con más víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos del accidente ferroviario que conmociona España.

En unos veinte segundos, dos trenes de alta velocidad descarrilaron en la localidad de Andamus, Córdova, cuando los últimos vagones de una formación de Irio, saltaron de las vías, e invadieron la circulación contraria por la que venía un convoy de área terrestre.

La cifra provisoria de muertos ronda los cuarenta, además de cientos de heridos.

Es una de las peores tragedias ferroviarias en la historia del país. Sus servicios conectan Madrid, con diversas ciudades andaluzas.

La compañía italiana Irio informó que el tren que saltó de las vías, había sido revisado hacía cuatro días.

Las autoridades calificaron el accidente como "tremendamente extraño", debido a que tuvo lugar en un tramo recto y plano con materiales nuevos y en buen estado.

Sin embargo, el sindicato de maquinistas, advirtió sobre "problemas en el tramo de vías donde ocurrió el choque, y las irregularidades en las líneas eléctricas aéreas que provocan daños en los trenes".

Los peritos identificaron una junta rota en la vía. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió sus actividades oficiales y prometió una investigación exhaustiva.