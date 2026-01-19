Crece y preocupan los robos de ganado en los campos de Corrientes.

Los productores ganaderos alertaron por el robo de ganado en la zona de La Cruz, a la vera del Río Uruguay, en Corrientes.

Una de las particularidades de la región es que el conteo real de los animales se hace en la vacunación. En este tiempo, ganaderos de esa zona comenzaron a notar que la incongruencia en los números era cada vez mayor.

Detectaron que había algo más aparte del faltante puntual: comenzaron a “desaparecer” lotes de a 15, 20, 30 o 40 vacunos en cada recuento. Todos los productores de la zona notaron lo mismo.

A mediados de octubre de 2025, en un operativo policial de Paso de los Libres, se detectó un camión que transportaba hacienda y se registraron algunas irregularidades.. Este transportista tenía una diferencia grande entre lo que decía llevar y lo que en verdad había cargado. Este episodio destapó una presunta organización criminal dedicada a la sustracción de vacunos, comercialización y envío a faena.

En ese marco, productores denuncian robos de hasta 800 vacas en este último año. En total, en la zona de La Cruz, hablan de faltantes de más de 1.500 vacunos.