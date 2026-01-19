Sigue la vigilia por los presos políticos en Venezuela: cuando Nahuel Gallo recuperará la libertad

La liberación de los presos políticos en Venezuela, avanza a cuenta gotas. Los familiares siguen en vigilia y no abandonan los centros de detención. Piden que el proceso sea transparente y sin irregularidades para todos.

En medio de las excarcelaciones, y tras la caída de Nicolás Maduro, está el caso del gendarme argentino, Nahuel Gallo, cuya situación sigue sin cambios confirmados pese a os anuncios oficiales.

El comité de los presos políticos, rechazó el uso de las excarcelaciones como propagada en Venezuela, en medio de dudas sobre la veracidad de la cifra oficial de liberados, difundida por las autoridades.

Para las excarcelaciones, los detenidos son trasladados a otros lugares, y lejos de los periodistas. En tanto que los presidentes, Lula da Silva, y Vladimir Putin, de Brasil y Rusia, respectivamente, manifestaron preocupación por la situación en Venezuela, y reiteraron la importancia de que de América, y el Caribe, sigan como zonas de paz.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un "nuevo momento para el país"