Ola de calor: ¿cómo proteger a las mascotas de las altas temperaturas?

Con la llegada del calor, es esencial controlar la temperatura de nuestras mascotas para prevenir riesgos como golpes de calor.

La temperatura normal de caninos adultos oscila entre los 37 y los 39 grados.

Cuando esta cifra es superada, se considera que el animal representa fiebre. En tanto si alcanza los 40 grados, y medio o más, se recomienda pedir una consulta veterinaria urgente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La única forma de controlar la temperatura es mediante un termómetro digital. No se recomienda ni los de mercurio, ni vidrio.

Además, hay métodos más caseros, como palpar la nariz, patas u orejas, aunque esto carece de rigor científico.

¿Cuáles son los signos a los que hay que estar atentos? el jadeo frecuente intenso es uno de los síntomas. La búsqueda de suelos fríos para acostarse, decaimiento, menor actividad, lengua afuera, salivación, ojos más vidriosos, o semi cerrados.

Frente a un aumento de temperatura, los veterinarios indican varias acciones para refrescar al animal de forma segura.

Humedecer las patas, las orejas, y zona de los muslos con baños de agua fría.

Usar ventiladores, o aire acondicionado. Si es necesario salpicar el lomo con agua fresca, y siempre sin mojar la cabeza.