viernes 16 de enero de 2026
Seguir trabajando, tras la jubilación: ¿Cómo es el trámite a realizar?

Si sos jubilado y volvés a trabajar en relación de dependencia o autónomo, podrás cobrar tus haberes sin limitación, con la obligación de realizar los aportes y contribuciones previsionales de tu sueldo como trabajador activo.

Seguir trabajando, tras la jubilación: ¿Cómo es el trámite a realizar?
Seguir trabajando, tras la jubilación: ¿Cómo es el trámite a realizar?

Cada vez son más las personas que eligen continuar trabajando, tras jubilarse.

Si sos jubilado y volvés a trabajar en relación de dependencia o autónomo, podrás cobrar los haberes sin limitación, con la obligación de realizar los aportes y contribuciones previsionales del sueldo como trabajador activo (11 % en concepto de aportes al Fondo Nacional de Empleo).

Esta situación no te brindará derecho a reajuste, ya que esos aportes no corresponden a tu jubilación.

¿Qué necesito?

  • DNI.

  • Último recibo de haberes.

  • Formulario Declaración de reingreso a la actividad laboral.

¿Cómo hago?

  1. Revisá en mi ANSES si tus datos personales y vínculos familiares están actualizados. Si no están actualizados, cuando vayas a hacer el trámite llevá la documentación correspondiente.

  2. Acercate a una oficina de ANSES, sin turno previo.

  3. Presentate el día del turno en la oficina de ANSES con la documentación necesaria y declará la vuelta a la actividad.

¿Cuál es el costo?

Gratuito

