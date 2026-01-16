Seguir trabajando, tras la jubilación: ¿Cómo es el trámite a realizar?

Cada vez son más las personas que eligen continuar trabajando, tras jubilarse.
Si sos jubilado y volvés a trabajar en relación de dependencia o autónomo, podrás cobrar los haberes sin limitación, con la obligación de realizar los aportes y contribuciones previsionales del sueldo como trabajador activo (11 % en concepto de aportes al Fondo Nacional de Empleo).
Esta situación no te brindará derecho a reajuste, ya que esos aportes no corresponden a tu jubilación.
¿Qué necesito?
DNI.
Último recibo de haberes.
Formulario Declaración de reingreso a la actividad laboral.
¿Cómo hago?
Revisá en mi ANSES si tus datos personales y vínculos familiares están actualizados. Si no están actualizados, cuando vayas a hacer el trámite llevá la documentación correspondiente.
Acercate a una oficina de ANSES, sin turno previo.
Presentate el día del turno en la oficina de ANSES con la documentación necesaria y declará la vuelta a la actividad.
¿Cuál es el costo?
Gratuito