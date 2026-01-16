Cuál es la app que te permite ahorrar hasta un 70% en las compras de alimentos

Ahorrar en las compras es fundamental y los argentinos hacen lo imposible, para llegar a fin de mes. Ante esta realidad, hay una aplicación, Cheaf, que permite ahorrar hasta un 70% comprando productos próximos a su fecha de vencimiento.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden comprar bolsones de productos que se retiran en distintos comercios.

Estos paquetes pueden incluir lácteos, vegetales panificados, pero la persona no conoce su contenido exacto hasta el momento de retirarlo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La aplicación mantiene acuerdos con grandes cadenas de supermercados, panaderías, verdulerías y comercios de barrio.

Las compras son con tarjeta a través de la app y cada usuario puede ver que bolsones hay disponibles en su zona, a través de un mapa interactivo.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que dado que sus productos están cerca de su vencimiento, deben ser consumidos en un corto plazo.

Además, el límite de horario para retirar la compra es hasta las 20 horas del mismo día, y si bien el contenido es sorpresa, cada bolsón incluye un listado de productos que podrían estar incluidos, lo que permite anticipar que tipo de elementos se recibirán.