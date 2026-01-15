Cuánto sale el chalet frente al Obelisco en el que funcionó la mueblería más grande de Sudamérica

El chalet que se encuentra en una terraza frente al Obelisco, es conocido como uno de los hitos arquitectónicos más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires, y está a la venta.

El chalet Díaz es un edificio de estilo francés que cuenta con más de 10.300 metros cuadrados construidos de los cuales alrededor de 7500 metros cuadrados, son superficies actualmente rentables.

Cuenta con nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.

En ese lugar funcionaba la mueblería más grande de Sudamérica. En la terraza estaba la radio Muebles Díaz, precursora del marketing, en la comunicación.

Por la propiedad completa, el chalet, más edificio piden unos ocho millones de dólares, aunque al haber sido declarada patrimonio cultural, cualquier proyecto estará condicionado.

La casona tiene estilo normando, con techos de tejas inspirado en la clásica arquitectura marplatense.

Fue Rafael Díaz, un inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, quien lo hizo construir en 1927 cuando la avenida Nueve de Julio no estaba ensanchada y aún no existía el Obelisco.

Este lugar conserva gran parte de sus elementos originales como pisos de pinotea, aberturas, ventanales y luminarias de la época.

Fue declarado bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la categoría Sitios o lugares históricos, bajo el amparo de la Ley 1227.

La mueblería funcionó hasta 1985 y luego cerró, el edificio desde entonces fue alquilado para oficinas.