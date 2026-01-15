Crisis climática: ¿porqué el 2025 fue el tercer año más caluroso de la historia?

Un informe publicado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el sistema de observación de la Tierra de la UE, arrojó que el 2025 tuvo una temperatura media de 14,97 grados, 0,13 grados más fría que 2024 y 0,01 grados más fría que 2023, los dos años más cálidos registrados.

También según Copernicus, los últimos 11 años fueron los más cálidos jamás registrados y, por primera vez, la temperatura media global durante un período de tres años superó los 1,5 grados de calentamiento en comparación con los niveles preindustriales, poniendo en peligro el objetivo principal del Acuerdo de París.

Las temperaturas en 2025 fueron 1,47 grados superiores a las del período preindustrial, que abarca las décadas entre 1850 y 1900 y sirve de referencia para los objetivos climáticos.

Sin embargo, combinando los datos de 2023 (+1,48 grados) y 2024 (+1,60 grados), el promedio trienal supera los 1,50 grados de calentamiento.

Con base en la tasa actual de calentamiento, Copernicus estima que esta barrera podría superarse a finales de la década de 2020, más de una década antes de lo previsto cuando se firmó el acuerdo.

En ese contexto, la ONU ya considera inevitable superar el límite de 1,5 grados y ahora aboga por esfuerzos para garantizar que este límite se supere en el menor tiempo posible, a fin de minimizar los efectos potencialmente catastróficos de la crisis climática.