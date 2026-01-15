¿Cómo quedan las jubilaciones en febrero 2026?

A partir de febrero de 2026, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) percibirán un aumento del 2,84% que corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025, de manera que la jubilación mínima será de $359.219,42.

En caso de que se confirme el bono extraordinario de $70.000, el monto del haber mínimo de Anses alcanzará los $429.219,42 en el segundo mes del año.

Durante los meses anteriores, los aumentos fueron: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero.

El ajuste del 2,84% no solo se aplica al haber mínimo de las jubilaciones, sino que a las pensiones, las asignaciones sociales y, en particular, la jubilación máxima, que pasará a $2.358.940,75 a partir de febrero de 2026.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto mensual será de $287.375,54. Si se aprueba el pago adicional, este importe se incrementará a $357.375,54.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $251.453,59, mientras que, con el eventual bono extraordinario, la suma se elevaría a $321.453,59.

La pensión para madres de siete hijos se iguala al haber mínimo: $359.219,42 sin bono y $429.219,42 con el adicional.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $129.082,71 por menor alcanzado por el beneficio. Si se trata de un hijo con discapacidad, el valor mensual llegará a $420.312,22. Para el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer rango salarial percibirá $64.547,52 por cada niño. La asignación por embarazo alcanzará los $121.818,42.