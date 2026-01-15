jueves 15 de enero de 2026
¿Chau a la cama?: cómo es la nueva moda que causa furor y que está inspirada en la tradición japonesa

Esta práctica propone reducir la altura de la cama como una decisión estética, funcional y cultural, más que como una solución médica.

Cada vez se consolida como tendencia: dormir cerca del piso, ya sea sobre colchones bajos, futones o directamente sobre superficies apoyadas en el suelo.

Esta práctica está inspirada en tradiciones japonesas y en estilos de vida minimalistas.

En principio, esta práctica propone reducir la altura de la cama como una decisión estética, funcional y cultural, más que como una solución médica.

¿Cuáles son los beneficios de esta nueva modalidad de descanso?

  • Mayor sensación de firmeza al dormir
  • Dormitorios visualmente más amplios y ordenados
  • Menor cantidad de muebles y objetos
  • Mejor aprovechamiento del espacio en viviendas pequeñas

Para muchas personas, dormir más cerca del suelo transmite una sensación de estabilidad, simplicidad y conexión con el espacio, difícil de lograr con camas altas o estructuras tradicionales.

