¿Chau a la cama?: cómo es la nueva moda que causa furor y que está inspirada en la tradición japonesa

Cada vez se consolida como tendencia: dormir cerca del piso, ya sea sobre colchones bajos, futones o directamente sobre superficies apoyadas en el suelo.

Esta práctica está inspirada en tradiciones japonesas y en estilos de vida minimalistas.

En principio, esta práctica propone reducir la altura de la cama como una decisión estética, funcional y cultural, más que como una solución médica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuáles son los beneficios de esta nueva modalidad de descanso?

Mayor sensación de firmeza al dormir

Dormitorios visualmente más amplios y ordenados

Menor cantidad de muebles y objetos

Mejor aprovechamiento del espacio en viviendas pequeñas

Para muchas personas, dormir más cerca del suelo transmite una sensación de estabilidad, simplicidad y conexión con el espacio, difícil de lograr con camas altas o estructuras tradicionales.