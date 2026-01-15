¿Chau a la cama?: cómo es la nueva moda que causa furor y que está inspirada en la tradición japonesa

Cada vez se consolida como tendencia: dormir cerca del piso, ya sea sobre colchones bajos, futones o directamente sobre superficies apoyadas en el suelo.
Esta práctica está inspirada en tradiciones japonesas y en estilos de vida minimalistas.
En principio, esta práctica propone reducir la altura de la cama como una decisión estética, funcional y cultural, más que como una solución médica.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
¿Cuáles son los beneficios de esta nueva modalidad de descanso?
- Mayor sensación de firmeza al dormir
- Dormitorios visualmente más amplios y ordenados
- Menor cantidad de muebles y objetos
- Mejor aprovechamiento del espacio en viviendas pequeñas
Para muchas personas, dormir más cerca del suelo transmite una sensación de estabilidad, simplicidad y conexión con el espacio, difícil de lograr con camas altas o estructuras tradicionales.