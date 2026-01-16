¿Por qué aumenta la carne por encima de la inflación?

La carne es uno de los productos que más aumentó. Es que durante el 2025, la carne subió muy por encima de la inflación. ¿Cuáles son las razones?

Los especialistas explican los factores que más influyeron para que los valores de cortes vacunos superen el promedio de la inflación, sobre todo los que se dieron a nivel de las fiestas, para los tradicionales asados.

Desde la Asociación de Carniceros de Rosario, confirmaron que durante 2025 el precio de la carne aumentó casi el doble de lo que marcó la inflación del año pasado.



Según explicaron desde la asociación, los incrementos se deben en gran parte al atraso de precios que arrastraba el sector y al impacto de la exportación.

“La exportación tuvo mucho que ver en los aumentos porque al abrirse generó poca oferta y mucha demanda”, señaló el referente de los carniceros.

Esta tendencia se mantendrá para las próximas semanas, aunque detallan que todo dependerá de cómo continúe funcionando el esquema de exportaciones.