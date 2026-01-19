Dos de cada tres adolescentes usa Chat GPT para hacer la tarea.

Dos de cada tres estudiantes (66%) emplean el ChatGPT para resolver trabajos escolares, según datos de UNICEF y UNESCO. El documento analiza las oportunidades y los riesgos que implica la expansión de estas tecnologías en el sistema educativo argentino.

En ese contexto, el relevamiento arrojó que el 76% de los niños y adolescentes argentinos de entre 9 y 17 años conoce herramientas de IA generativa como ChatGPT, y el 58% ya las ha utilizado.

Los datos desprenden del informe “Inteligencia artificial en la educación: desafíos y perspectivas”, elaborado por María Sol Alzú y Martín Nistal de Argentinos por la Educación, junto a Andrés Salazar-Gómez y Sanjay Sarma, investigadores de la Universidad de Massachusetts (MIT).

Además del uso académico, los estudiantes recurren a la IA para buscar información sobre temas de interés (44%), experimentar con su funcionamiento (33%) y entretenerse (24%). Una realidad que obliga a repensar el modelo educativo tradicional.

El informe destaca el potencial transformador de la inteligencia artificial en múltiples frentes. Los sistemas de tutoría inteligente pueden ofrecer explicaciones personalizadas, responder consultas en tiempo real y adaptar el ritmo de aprendizaje a cada estudiante. Mientras tanto, las plataformas de aprendizaje adaptativo reconfiguran contenidos y evaluaciones según el desempeño de cada alumno.

La evaluación automatizada permite a los docentes analizar grandes volúmenes de tareas, identificar errores recurrentes y brindar retroalimentación inmediata. Los chatbots educativos, por su parte, pueden responder dudas, enviar recordatorios y orientar la organización del estudio.

Las tecnologías de asistencia —como el reconocimiento de voz o la traducción automática— facilitan la inclusión de estudiantes con barreras idiomáticas o discapacidades, democratizando el acceso al conocimiento.