La inteligencia artificial sigue redefiniendo el empleo tecnológico, según un informe sobre Latinoamérica.

El estudio “Impact of AI 2025”, publicado por la plataforma Get on Board, abarcó información de más de diez países y 2 millones de postulaciones entre 2023 y 2025 y arrojó que México se consolida como el mercado más dinámico en adopción de IA. El 14% de los empleos publicados en el país ya mencionan Inteligencia Artificial, un crecimiento explosivo del 150% en solo dos años. En cuanto a Argentina, el informe advierte cierto estancamiento, mientras que Perú registró el crecimiento porcentual más acelerado en la región.

Cabe destacar que el informe —basado en información del ecosistema laboral digital latinoamericano— concluye que en Latinoamérica no está reemplazando empleos, pero sí los está transformando aceleradamente: quienes no adapten sus habilidades quedarán fuera del mercado y muy detrás de lo que están necesitando las startups.

En ese contexto, sectores como programación, diseño o marketing, las herramientas basadas en IA comenzaron a integrarse en tareas cotidianas, lo que obliga a los profesionales a adaptar habilidades para no quedar fuera del mercado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre los nuevos cargos que surgieron con fuerza se destacaron perfiles como Modelador de Gemelos Digitales, Ingeniero de Modelos de IA Generativa Musical, Especialista en Agentes de IA o AI First Ad Designer, todos con sueldos que en algunos casos alcanzaron los US$7000 mensuales.