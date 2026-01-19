Boom de pacientes de Odontología de la UBA: hay más de 1000 consultas por día

El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) vive un boom debido a que atiende a más de mil pacientes que llegan desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El centro de salud cuenta con unos 700 sillones odontológicos con su equipamiento completo instalados lo que permite ofrecer una atención en simultáneo mucho más alta que en otros centros odontológicos, aunque siempre sujeta a la cantidad de profesionales disponibles.

Es que la consulta inicial en la que a cada paciente se le hace una radiografía panorámica y se le completa su ficha sobre el estado de cada una de sus piezas dentales cuesta apenas 15 mil pesos.

No obstante, arreglar una carie cuesta entre 30 mil y 40 mil pesos, y un tratamiento de conducto, 90 mil pesos.

Asimismo, un implante dental cuesta en el hospital universitario, en promedio, 250 mil pesos.