Créditos hipotecarios: Banco Nación digitalizó el trámite.

El acceso a la vivienda, con un nuevo tipo de solicitud. El Banco Nación anunció que digitaliza el trámite de los créditos hipotecarios.
La entidad pública comunicó que el proceso de carga de documentación, evaluación, y aprobación de los créditos, ya es 100% digital. Este trámite se puede hacer durante las 24 horas sin depender del horario bancario.
Para iniciar el trámite se puede ingresar a mashogaresconbna.com.ar.
En esta web se podrá acceder a un catálogo de propiedades disponibles en todo el país.
Eligiendo el lugar y tipo de vivienda que queramos.
Además, se puede simular el préstamo, y conocer las cuotas, y tasas aproximadas.
En caso de que iniciemos el trámite, o que ya tengamos uno en proceso, podremos consultar el estado de la solicitud, ingresando el código correspondiente.
Estos trámites hipotecarios son para adquisición, refacción, ampliación o construcción, tanto de una vivienda única o para una segunda vivienda.
El plazo del préstamo es desde 5 a 30 años, y está destinado tanto para clientes o no clientes del banco.
La entidad pública asegura que ya otorgó más de 20 mil préstamos. Con esta nueva opción para hacer el trámite, aseguran que se puede obtener una oferta personalizada de monto, tasa, y plazo, en menos de 24 horas, sin necesidad de tener que acercarse a una sucursal.