Paso a paso: ¿Cómo es la recategorización en la ARCA para los monotributistas?

La recategorización es la evaluación de parámetros que deben realizar las y los monotributistas para saber si deben mantener la categoría en la que se encuentran o deben modificarla. Si dichos parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente corresponde realizar la recategorización.

Los períodos de recategorización son cada 6 meses: en febrero y agosto. En ellos se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses; si hubo cambios en los ingresos, alquileres y demás, tenés que ingresar con clave fiscal para recategorizarte. El trámite es gratuito y se realiza solo en 15 minutos.

Paso a paso: ¿Cómo hago?

Entrá al sitio de ARCA e ingresá tu número de CUIT/CUIL/CDI y tu clave fiscal. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Una vez que ingresaste, entrá a la opción recategorización presionando sobre el botón Recategorizarme. El sistema te va a mostrar tu categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría. Te sugerimos que revises las categorías vigentes antes de seguir con el trámite para que estés seguro de cuál es la categoría nueva que te corresponde. Para eso hacé clic en el botón Escalas vigentes. Para proceder a recategorizarte, presioná el botón Continuar recategorización. Informá el monto facturado en los últimos 12 meses. Donde el sistema te pregunta si tenés o usás un local, seleccioná la opción que corresponda. Si es No, hacé clic en Continuar. Ingresá los datos correspondientes a tu actividad que te pide el sistema, para determinar tu nueva categoría. El sistema te mostrará la categoría que te corresponde según los datos que aportaste. Verificá bien antes de aceptar la validación. Si los datos no son correctos, presioná en el botón Volver para arreglar los errores. Si los datos están bien, hacé clic en Confirmar categoría. El sistema te va a informar que la transacción se hizo correctamente y vas a poder imprimir tu nueva credencial.

¿Qué parámetros tener en cuenta para la recategorización?

Tenés que considerar en relación a los últimos 12 meses:

ingresos acumulados,

energía eléctrica consumida,

superficie afectada a la actividad en ese momento,

alquileres devengados (en caso de corresponder).

¿A quién está dirigido?

A las personas incluidas en el régimen de monotributo.

¿Qué necesito?