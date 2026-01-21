En Davos, Donald Trump aseguró que sólo la "gran potencia" de Estados Unidos puede proteger a Groenlandia y reclamó "negociaciones inmediatas" para comprar la isla, hoy bajo control de Dinamarca.

"El hecho es que ninguna nación o grupo de naciones está en posición de poder asegurar Groenlandia aparte de los Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera entiende. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", dijo Trump, en referencia a la operación para extraer a Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo..