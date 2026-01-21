Trump elogia sus políticas económicas como ejemplo para Europa en Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió sus políticas al asegurar que han dado paso a un auge económico estadounidense y afirmó que su agenda ofrece un ejemplo que Europa debería seguir, al inaugurar el miércoles un discurso ante la élite empresarial y política mundial en Davos.

“Ayer se cumplió el primer aniversario de mi investidura y hoy, tras 12 meses de regreso en la Casa Blanca, nuestra economía está en auge. El crecimiento se dispara, la productividad aumenta, la inversión se eleva, los ingresos suben. La inflación ha sido derrotada”, dijo Trump a los asistentes del Foro Económico Mundial en Suiza.

Y utilizó su discurso para lanzar una dura advertencia a Europa, al sugerir que los gobiernos liberales del continente se están quedando rezagados frente a Estados Unidos y que los líderes necesitan emular su modelo para proveer a sus ciudadanos.

“Estados Unidos es el motor económico del planeta y cuando Estados Unidos prospera, todo el mundo prospera; ha sido así en la historia. Cuando va mal, va mal”, dijo Trump. “Amo Europa y quiero ver a Europa prosperar, pero no va en la dirección correcta”.

El discurso del presidente promete revelar los detalles de un amplio esfuerzo para abordar las preocupaciones por la asequibilidad en el país, con el público de Davos como escenario para que Trump refuerce sus credenciales populistas, con políticas que amenazan con apuntar a actores poderosos, incluidos bancos de Wall Street, firmas de inversión, constructores de viviendas y aseguradoras de salud.

Pero la apertura del discurso estuvo dirigida al público en Davos, al describir a Europa como irreconocible debido a la inmigración masiva y al enfoque en la energía verde, que desde hace tiempo ha descalificado como una “estafa”.

“Quiero hablar de cómo hemos logrado este milagro económico, de cómo pretendemos elevar los estándares de vida de nuestros ciudadanos a niveles nunca vistos antes y, quizás, de cómo ustedes también, y los lugares de donde provienen, pueden hacerlo mucho mejor siguiendo lo que estamos haciendo, porque ciertos lugares de Europa ya ni siquiera son reconocibles, francamente”, dijo Trump. “No son reconocibles. Y podemos discutirlo, pero no hay discusión”.

Trump reconoció el carácter inusual del escenario para un planteamiento económico tan populista. “Es estupendo estar de regreso en la hermosa Davos, Suiza, y dirigirme a tantos líderes empresariales respetados, tantos amigos, algunos enemigos y a todos los distinguidos invitados”, dijo.