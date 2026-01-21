Dimon alertó que el tope al interés de las tarjetas de crédito causaría un "desastre económico"

El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo que la propuesta del presidente Donald Trump de imponer un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito provocaría un desastre económico en Estados Unidos, al obligar a los bancos a retirar líneas de crédito para la gran mayoría de los estadounidenses.

A comienzos de este mes, Trump pidió establecer por un año un límite del 10% a las tasas de las tarjetas de crédito y fijó como plazo el 20 de enero. El presidente afirmó que su propuesta forma parte de un impulso más amplio para reducir los costos que enfrentan los estadounidenses. Ante la falta de detalles, bancos y empresas de pagos han intentado prepararse para cualquier iniciativa que pueda surgir de la administración.

En declaraciones formuladas desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Dimon dijo que su firma presentará un “análisis real” de la propuesta al gobierno, y señaló que JPMorgan ya ha aportado algunas ideas sobre el tema, “pero no muchas”. “Nuestro negocio, por cierto, sobreviviría”, afirmó Dimon. “En el peor de los casos, habría que reducir drásticamente el negocio de tarjetas de crédito”.