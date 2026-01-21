Lagarde se retiró de una cena en Davos luego de ataques verbales de funcionario de Trump contra Europa

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandonó abruptamente una cena privada en Davos después de que el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, lanzara duras críticas contra Europa, según personas familiarizadas con el episodio.

El evento VIP, celebrado el martes por la noche, contó con la asistencia de más de 100 personas y tuvo a Lutnick como orador final, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un encuentro privado.

El discurso de Lutnick minimizó el desempeño de las economías europeas y cuestionó su falta de competitividad frente al poderío de EE.UU. Varias personas europeas presentes se sintieron incómodas y, a medida que las críticas se intensificaban, Lagarde fue vista saliendo del lugar, según las fuentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos 2026: "El socialismo suena lindo, pero termina mal"

El funcionario estadounidense fue descrito como alguien que tenía un mal asiento, en la parte trasera del salón, y sus comentarios provocaron incluso algunos abucheos, dijo una de las personas. El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, estaba en la mesa principal, que también incluía al director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink.

La presidenta del BCE fue ministra de Finanzas de Francia y también dirigió el Fondo Monetario Internacional durante la mayor parte del primer mandato de Donald Trump. Ya a comienzos de 2024 había advertido que su regreso a la Casa Blanca podía traer problemas para Europa.

El BCE declinó hacer comentarios. Un portavoz de Lutnick no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un director ejecutivo europeo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Lagarde hizo bien en retirarse de la cena y que Europa necesita empezar a defenderse con más firmeza.

Donald Trump en Davos: sólo "la gran potencia" de Estados Unidos puede proteger Groenlandia

Lagarde en Davos: "Nuevo orden mundial"

Lagarde habló el miércoles por la mañana con la radio RTL y subrayó que “estamos viendo cómo se levanta el telón de un nuevo orden mundial”.

“Amenazar con tomar un territorio como Groenlandia, que no está en venta, y blandir aranceles y restricciones al comercio global no es realmente comportarse como un aliado”, afirmó. “Este nuevo orden mundial debe llevarnos a revisar en profundidad la forma en que organizamos nuestra economía en Europa y la manera en que construimos vínculos con otros países del mundo que respetan las mismas reglas que nosotros”.

Al hablar el miércoles en el Foro Económico Mundial, el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo que adoptaría una estrategia distinta a la del presidente Donald Trump para abordar las diferencias de EE.UU. con Europa, con el objetivo de fortalecer a la región en lugar de fragmentarla.

“Yo sería más educado al señalar las debilidades de Europa”, dijo.

El incidente ocurrido durante la cena en Davos fue informado por primera vez por The Wall Street Journal.