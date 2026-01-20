Aranceles de Trump: 96% del costo recae en compradores de Estados Unidos, según estudio

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes importados son pagados casi en su totalidad por los importadores estadounidenses, sus clientes internos y, en última instancia, por los consumidores de EE.UU., concluyó un estudio de un centro de investigación alemán.

“Los exportadores extranjeros no redujeron de manera significativa sus precios en respuesta a los aumentos de aranceles de EE.UU.”, señaló un informe publicado el lunes por el Instituto Kiel para la Economía Mundial. “El aumento de US$200.000 millones en la recaudación aduanera representa US$200.000 millones extraídos de empresas y hogares estadounidenses”.

El estudio determinó que solo alrededor de 4% de la carga de los aranceles es asumida por las empresas extranjeras, con un traslado “casi completo” de 96% a los compradores de EE.UU., que pagan los gravámenes y luego deben absorberlos o aumentar los precios de venta. Fabricantes y minoristas quedan a continuación en la cadena de decisiones sobre si trasladan esos mayores costos o aceptan márgenes más ajustados.

“El arancel no funciona como un impuesto a los productores extranjeros, sino como un impuesto al consumo de los estadounidenses”, escribieron los investigadores del Instituto Kiel Julian Hinz, Aaron Lohmann, Hendrik Mahlkow y Anna Vorwig.

La investigación se centra en Brasil y la India, cuyas exportaciones fueron objetivo de aranceles amplios y elevados de EE.UU. el año pasado. Tras la entrada en vigor de un gravamen de 50%, los exportadores brasileños “no redujeron de forma sustancial sus precios en dólares”. Un patrón similar se observó en la India, que primero enfrentó un arancel de 25% que semanas después fue elevado a 50%.

Existen varias razones por las que los exportadores no asumen gran parte del costo, incluida su capacidad para redirigir ventas a otros mercados.

“El ajuste se produce a través de una reducción de los volúmenes de comercio, no mediante concesiones de precios”, según el informe del Instituto Kiel. “Ante la disyuntiva entre mantener márgenes con menores ventas o recortar márgenes para sostener el volumen, la mayoría de los exportadores aparentemente prefiere la primera opción”.

Basado en datos de envíos que cubren 25 millones de transacciones por un valor cercano a US$4.000 millones, el estudio del Instituto Kiel contradice el argumento de la administración Trump de que los socios comerciales pagan los aranceles.

“Esta afirmación ha sido central para la justificación de la política: los aranceles se presentan como una herramienta para extraer concesiones de los socios comerciales y, al mismo tiempo, generar ingresos para el gobierno de EE.UU., sin costo para los hogares estadounidenses”, escribieron los investigadores. “Nuestra investigación muestra lo contrario: los importadores y consumidores de EE.UU. soportan casi todo el costo”.

