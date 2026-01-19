UE considera imponer aranceles a €93.000M en productos de EEUU ante nueva amenaza de Trump

La Unión Europea mantiene conversaciones para imponer potencialmente aranceles sobre €93.000 millones (US$108.000 millones) de bienes de Estados Unidos si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de aplicar un gravamen del 10% a países europeos a partir del 1 de febrero.

La UE también evalúa contramedidas adicionales más allá de los aranceles, aunque primero intentará encontrar una solución diplomática, según personas familiarizadas con las discusiones. Representantes de los 27 países del bloque se reunieron el domingo para comenzar a preparar opciones.

Nuevas amenazas arancelarias de Trump, cumbre extraordinaria de la UE y escalan el oro y la plata

Los líderes de la UE celebrarán una reunión de emergencia en Bruselas esta semana para analizar posibles medidas de represalia. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo en una publicación en redes sociales el domingo que los países del bloque estaban unidos en su apoyo a Dinamarca y Groenlandia y estaban listos para “defendernos frente a cualquier forma de coerción”.

Trump anunció el sábado un arancel del 10% sobre bienes de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que subiría a 25% en junio, a menos que haya un acuerdo para la “compra de Groenlandia”. Trump lanzó la amenaza después de que los países dijeran que realizarían ejercicios simbólicos de planificación militar de la OTAN en el territorio danés semiautónomo.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó los comentarios de Trump como “completamente erróneos”, mientras que el sueco, Ulf Kristersson, dijo que su país no sería “chantajeado”. El presidente francés, Emmanuel Macron, quien calificó la amenaza de “inaceptable”, planea solicitar que la UE active su herramienta de represalia comercial más poderosa, el denominado instrumento contra la coerción.

La reacción más inmediata y tangible de la UE fue que detendrá la aprobación de su acuerdo comercial de julio con Estados Unidos, que aún requiere el aval del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo, el mayor grupo del Parlamento, dijo que se sumará a otros partidos para bloquear la ratificación del pacto.

“El presidente Trump ha desencadenado una avalancha que amenaza con destruir décadas de cooperación transatlántica”, dijo Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos, en una declaración el domingo. El partido, cuyo grupo parlamentario es el segundo más grande en Bruselas, respalda suspender el acuerdo comercial y pidió a la UE examinar el uso del instrumento contra la coerción.

El acuerdo comercial, que muchos en Europa criticaron por estar demasiado inclinado a favor de Washington, contempló que la UE eliminara casi todos los aranceles sobre productos estadounidenses. La UE también aceptó un gravamen del 15% sobre la mayoría de las exportaciones a Estados Unidos y del 50% sobre el acero y el aluminio. Desde entonces, Estados Unidos amplió la lista de bienes incluidos en la tasa más alta del 50% para abarcar cientos de productos adicionales que contienen esos metales.

La UE ya aprobó aranceles de represalia sobre €93.000 millones de productos de Estados Unidos, pero suspendió su aplicación. Si Trump avanza con su amenaza e impone los gravámenes a principios de febrero, la UE puede permitir que las contramedidas se reactiven, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

Las medidas apuntarían a bienes industriales estadounidenses, incluidos aviones de Boeing Co., automóviles fabricados en Estados Unidos y bourbon.

Trump amenaza a Europa con más aranceles, furioso porque se opone a la compra de Groenlandia

La amenaza arancelaria de Trump podría representar una interrupción indeseada para el repunte de las acciones europeas, que han superado a sus pares de Estados Unidos a medida que los inversionistas se volcaron a diversos sectores regionales, desde defensa hasta mineras y fabricantes de equipos para chips. Las perspectivas de la región se han visto impulsadas por un mayor gasto fiscal en Alemania, tasas de interés más bajas y expectativas de mejora en las ganancias.

Si Trump cumple con la amenaza completa de un arancel del 25%, podría recortar hasta en el 50% las exportaciones a Estados Unidos de los países afectados, siendo Alemania, Suecia y Dinamarca los más expuestos, según estimaciones de Bloomberg Economics.

La amenaza de Macron de utilizar el instrumento contra la coerción marcaría una escalada masiva por parte de la UE. El ACI, que nunca ha sido utilizado, fue diseñado principalmente como un elemento disuasorio y, de ser necesario, para responder a acciones coercitivas deliberadas de terceros países que emplean medidas comerciales para presionar las decisiones de política del bloque o de sus miembros.

Estas medidas podrían incluir aranceles, nuevos impuestos a empresas tecnológicas o restricciones específicas a las inversiones en la UE. También podrían implicar limitar el acceso a ciertas partes del mercado europeo o restringir a empresas la participación en licitaciones públicas en Europa.

“La comisión debería activar de inmediato el instrumento contra la coerción y el consejo autorizar la aplicación de aranceles equivalentes sobre importaciones de Estados Unidos”, dijo Ignacio García Bercero, exalto funcionario de la Comisión Europea responsable de negociaciones comerciales con Estados Unidos. “Si la UE no es capaz de mostrar solidaridad con Dinamarca y con los países miembros afectados, perdería toda credibilidad o legitimidad”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prácticamente desestimó las amenazas europeas de frenar un acuerdo arancelario alcanzado entre Trump y el bloque el año pasado, y dijo en NBC, en Meet the Press, que el presidente estadounidense está usando apalancamiento estratégico para conseguir lo que quiere.

“Los europeos proyectan debilidad, Estados Unidos proyecta fortaleza”, dijo el domingo. “Los líderes europeos acabarán entrando en razón y entenderán que necesitan estar bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos”.

Las tarifas de Trump se aplicarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. El anuncio se produjo mientras se celebraban protestas en toda Dinamarca en firme oposición a cualquier control de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Trump amenazó con nuevos aranceles a Europa si no le venden Groenlandia

De forma llamativa, Trump hizo su anuncio arancelario después de que esos países —algunos de los aliados más antiguos de Estados Unidos y todos miembros de la OTAN— dijeran que enviarían solo unas pocas decenas de tropas a Groenlandia para participar en un ejercicio conjunto de planificación.

De hecho, el equipo alemán de reconocimiento militar que llegó a Groenlandia el viernes ya iba de regreso tras un despliegue de 44 horas en la isla ártica, informó el domingo el diario Bild.

El senador republicano de Estados Unidos Thom Tillis y la demócrata Jeanne Shaheen emitieron una declaración conjunta instando al gobierno de Trump a “apagar las amenazas y encender la diplomacia”.

Los copresidentes de un grupo del Senado sobre la OTAN escribieron: “seguir por este camino es malo para Estados Unidos, malo para las empresas estadounidenses y malo para los aliados de Estados Unidos”.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, quien ha trabajado para cultivar una relación cercana con Trump, dijo en una publicación en redes sociales el domingo que habló con el presidente sobre Groenlandia y que espera “verlo en Davos a finales de esta semana”. Rutte se reunirá el lunes en Bruselas con el ministro de Defensa de Dinamarca y con los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia.

