El economista, Gustavo Lazzari, realizó en Canal E un análisis sobre la coyuntura económica argentina, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la dinámica de la inflación y las perspectivas de inversión y consumo.

Sobre el histórico entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, Gustavo Lazzari afirmó: “Era algo que debimos haber hecho hace 25 años, pero bueno, ya está, ya pasó, bienvenido”. Además, remarcó que se trata de “dos bloques de comercio que no podían no tener un acuerdo de asociación” y subrayó que el proceso será gradual pero con rumbo claro: “Sabemos que vamos a un libre comercio, se van a destrabar casi el 90% de las posiciones arancelarias”.

El acuerdo comercial y la llegada de previsibilidad

En ese sentido, consideró que el acuerdo da previsibilidad: “Todo lo que hagas de acá en adelante tiene un horizonte de más comercio y no de menos comercio”. Sobre la misma línea, agregó: “Estas cosas ratifican que los delirios quedaron en el pasado”.

Al analizar el dato de inflación, Lazzari explicó que ya no responde a causas monetarias, “desde que el aumento de precios del índice no tiene motivo estrictamente monetario”, sino a un reacomodamiento de precios relativos. Según detalló, “si vos desarmás el índice, los servicios suben más que los bienes”, algo que calificó como “malo, pero inevitable”.

La repercusión de los bienes en la inflación

Asimismo, alertó sobre el efecto de los costos: “El precio de los servicios es el costo de los bienes, en buena medida”. Luego, manifestó que esto puede generar “un efecto tenaza, costos igual a precios”.

La suba de la carne también tuvo un análisis específico. En este contexto, el entrevistado aclaró que, “no es preocupante”, aunque reconoció su peso cultural. También explicó que responde a factores estructurales: “Argentina rompió 12 millones de cabezas de ganado”. A su vez, advirtió que esa pérdida “te pasa en una década y te repercute en las dos o tres siguientes”.

Por otro lado, señaló el contexto global: “El mundo tiene un problema de oferta de carnes menor a la demanda”. A eso se le agrega China recuperando consumo y países exportadores con menor stock.