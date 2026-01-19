Vacaciones: “Hay un cambio de tendencia que se viene acelerando con la crisis económica”

El economista, Félix Schmidt, habló con Canal E y analizó cómo el turismo argentino atraviesa un proceso de transformación marcado por estadías más cortas, presupuestos ajustados y resultados muy dispares según el destino.

Al referirse al desempeño turístico de la primera quincena de enero, Félix Schmidt señaló que, “es una temporada que se está caracterizando por la heterogeneidad en los resultados, en los diferentes destinos”. En ese marco, destacó que, “tenemos destinos más premium, como pueden ser Pinamar, Cariló, con un buen nivel de ocupación, bastante por encima del 80%”, mientras que en los centros más populares la situación es distinta.

Disparidad en la ocupación de destinos turísticos

Sobre Mar del Plata, precisó que, “se están caracterizando por una ocupación relativamente baja, en torno a un 65%, muy por debajo de lo que veníamos teniendo temporadas anteriores”. Además, advirtió que, “según datos oficiales de la provincia, hablan que hay 100.000 turistas menos respecto al mismo periodo del año pasado y aproximadamente 350.000 vacacionantes menos respecto a hace dos temporadas”.

Sin embargo, Schmidt remarcó que otros destinos muestran un comportamiento opuesto. “Hay otros lugares donde están teniendo un auge turístico y que están mejorando sus niveles de ocupación”, afirmó, y enumeró que, “parte de la Patagonia, como podemos mencionar Neuquén, Bariloche, Ushuaia, se caracteriza por un nivel de ocupación cercano al 90%”.

Cambio de tendencia en el turismo

Asimismo, explicó que el cambio de hábitos no es nuevo, pero se aceleró con el actual contexto económico. “Estamos viendo que hay un cambio de tendencia en el turismo desde hace bastante tiempo y que se viene acelerando ahora con la crisis económica”, sostuvo.

En ese sentido, el entrevistado detalló que, “tenés los vacacionantes que eligen irse al exterior debido al atraso cambiario que está caracterizando la actividad en nuestro país” y, en paralelo, “las escapadas locales que están haciendo que el promedio del estadía esté cercano a los tres días”.

Este fenómeno impacta directamente en los niveles de ocupación, ya que “los niveles de ocupación, los picos llegan en los fines de semana de buen clima”.