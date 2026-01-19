Ramiro Tosi sobre lo que se viene para la inflación: “Perforar el piso del 2% va a llevar tiempo”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, se refirió a que la inflación de diciembre volvió a encender señales de alerta en la economía argentina.

“El dato objetivo es que el Gobierno alcanzó el registro anual de inflación más bajo desde el 2017”, señaló Ramiro Tosi, al recordar que “cerró 2025 con el 31,5%”, aunque aclaró que eso no invalida el deterioro reciente: “Desde mayo ese registro del 1,5 terminó en el 2,8”.

Las complicaciones de seguir bajando el índice inflacionario

Según desarrolló, la dinámica inflacionaria dejó en evidencia un piso estructural. “Habíamos dicho que no se entusiasmen con esta baja tan abrupta de la inflación porque perforar el piso del 2% va a llevar tiempo”, explicó. Y agregó: “Vamos a seguir viendo registros que empiezan con un 2 adelante, por lo menos hasta el mes de abril”.

Uno de los factores clave fue el comportamiento de los servicios. Tosi detalló que, “desde mayo a diciembre los servicios siguieron subiendo al 3% promedio mensual”, mientras que los bienes retomaron una senda ascendente hacia el último trimestre del año.

El cambio metodológico del IPC, que comenzará a reflejarse desde enero, también tendrá efectos relevantes. “Ahora vas a ponderar un poquito más los servicios”, explicó, y aclaró que el proceso se hace mediante un empalme técnico.

El impacto del aumento de la carne cada vez será menor

En ese contexto, el entrevistado anticipó que el impacto de la carne será menor: “Ese traslado directo que tenías del precio de la carne, que era básicamente un 40%, ahora va a impactar un poco menos”. Además, remarcó un cambio estructural en el consumo: “Si mirás el consumo per cápita de carne desde el 2004 para acá, disminuyó muy fuerte”.

Sobre las tarifas, describió el ajuste en marcha. “Los subsidios cayeron de más o menos 2,5 puntos del PBI en el 2023 a un casi 0,8% ahora”, explicó, y adelantó que el Gobierno busca reducirlos aún más.