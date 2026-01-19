“Las empresas están viendo que ya la inflación no es un factor que les disimule la ineficiencia"

El economista, Alejandro Bianchi, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que Argentina está atravesando un contexto de transición económica y expectativas renovadas sobre el rumbo del Gobierno.

Para Alejandro Bianchi, el punto de partida está en la implementación de reformas estructurales largamente postergadas. “Ahora estamos en una etapa donde la ejecución de alguna de las promesas más importantes de campaña va a ser clave para el Gobierno”, sostuvo, y precisó que se trata principalmente de “reforma laboral y reforma tributaria”.

Las reformas estructurales y el rol de la oposición

Según explicó, el proceso no estará exento de conflictos: “Eso obviamente va a tener mucha resistencia por parte de ciertos sectores, el sindicalismo principalmente”. Asimismo, remarcó que, “la oposición va a tener también seguramente un rol bastante importante”. Aún así, consideró que el desafío del oficialismo será “tratar de sortear esas dificultades para llevar estas leyes a buen puerto”.

Bianchi señaló que la economía atraviesa un momento de ajuste profundo para las empresas. “Las empresas están viendo claramente que ya la inflación no es un factor que les disimule ningún tipo de ineficiencia que podían llegar a tener como en el pasado”, explicó. En ese sentido, afirmó que ahora “tiene que ajustarse bastante bien el tema de costos”.

Desde una mirada más estructural, planteó un cambio de paradigma productivo: “Durante mucho tiempo nos miramos el ombligo”. A su vez, subrayó que el nuevo escenario obliga a “salir a competir con otros países, tratar de ganar mercados, exportar, manejar bien los costos”.

Los datos de inflación

En relación con la inflación, el entrevistado recordó que, “el año pasado cerramos con una inflación del 31,5%”, mientras que “este año de acuerdo al REM se espera un 20,1%”. Si el proceso continúa, anticipó que, “probablemente estemos hablando de 10% o un dígito en el 2027”. Sin embargo, advirtió: “Desde el punto de vista del manejo empresario requiere cintura”.

Al analizar el impacto de la reforma laboral en el mercado, sostuvo que todavía hay aspectos que no están completamente reflejados en los precios. “Lo que no está viendo todavía el mercado o no lo tiene muy bien preciado es cómo estos fondos que surgen a través de la ley van a ser fondos indemnizatorios”, explicó.