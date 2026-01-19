A qué se refiere el término “deuda consolidada” y cómo impacta en la economía argentina

La economista, Carolina Manucci, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la baja de la deuda consolidada, el atraso cambiario, el esquema de tasas y la sostenibilidad del equilibrio fiscal.

“Cuando se habla de deuda consolidada, lo que se hace es un neteo de deuda entre el Tesoro y el BCRA”, explicó Carolina Mannucci. Y aclaró que, “no es una deuda exigida entre privados o del exterior, es una contabilidad entre Estado”. Sin embargo, advirtió que, “esto no elimina la obligación económica real”.

En qué consiste la deuda consolidada

Según desarrolló, el mecanismo solo posterga compromisos: “Esta deuda entre Estado es una especie de ajuste diferido, que lo único que hace es, no la desaparece, sino que la traslada al futuro, porque esa deuda continúa, esa deuda está”.

Mannucci cuestionó la sostenibilidad del actual superávit fiscal. “Tenemos, por ejemplo, una economía que tiene un déficit cero que se ha logrado licuando la economía real y no en forma permanente”, señaló. Y advirtió: “Si no se crece, este superávit es absolutamente inestable”.

Las implicancias del déficit cero

En ese sentido, puso en duda el argumento oficial sobre la baja del ratio deuda-PBI: “En un proceso recesivo lo primero que te cae es el PBI, mucho más rápido que la deuda”. Luego, manifestó que esto puede derivar en “más ajuste o una licuación mayor”.

La entrevistada enumeró los costos sociales del esquema actual: “Ya de por sí tenemos un equilibrio fiscal que se está sosteniendo con caída real de jubilaciones”. A eso se le agrega “un derrumbe del consumo” y “un colapso de inversión pública”.

Otro punto clave fue la contabilización de los intereses. “Como son cupones cero y los intereses son capitalizables y se pagan a término, entonces no lo tienen en cuenta en el proceso”, explicó.