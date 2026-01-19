Orlando Ferreres: “Tenemos una economía dispar que le falta inversión”

El economista, Orlando Ferreres, en comunicación con Canal E, analizó que la economía argentina atraviesa una etapa de estabilidad nominal, pero con desequilibrios estructurales que siguen condicionando el crecimiento y el empleo.

Orlando Ferreres señaló que el principal problema actual es la falta de generación de empleo formal. “Los sectores que son dinámicos, que son minería, petróleo y el campo, no ocupan mucha gente”, explicó, y contrastó con otros rubros clave: “Los sectores como las industrias, el comercio y los que sí ocupan gente, no están creciendo tanto”.

Fragmentación de la economía

Ese desequilibrio genera, según analizó, una economía fragmentada. “Entonces, tenemos una economía dispar que le falta inversión”, afirmó. Para revertir esa situación, consideró necesarias mejores condiciones macroeconómicas: “Para tener más inversión, ya le haría falta un tipo de cambio más alto”.

Ferreres también cuestionó el nivel actual de la tasa de interés. “La tasa de interés es alta ahora desde el cincuenta y pico por ciento anual, cuando la inflación que estamos calculando para el año 2026 es de 20/22%, es una tasa en términos reales muy alta”, sostuvo. En ese contexto, explicó que el esquema actual “facilita el trading con los dólares” en lugar de fomentar la inversión productiva.

El Gobierno sigue firme en mantener el tipo de cambio bajo

Sin embargo, reconoció que el Gobierno mantiene una estrategia clara. “El Gobierno en eso se pone firme, insiste con el tipo de cambio más bajo”, explicó, y destacó que, “en los últimos tiempos estuvo comprando bastantes reservas, unos 800 millones en este mes, con tipo de cambio que van hacia abajo”.

Para el entrevistado, el problema no es solo cambiario: “No hay ocupación formal, y el tema es que la inversión no representa mucho”.

Por otro lado, habló de las metas de crecimiento. “¿Cuánto debería ser la inversión para crecer al 6%? Debería ser de 26% del PBI”, señaló. Y agregó: “Estamos en 15-16% del PBI, o sea, muy lejos de ese nivel”.