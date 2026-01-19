El economista, Eduardo Jacobs, conversó con Canal E y aseguró que el mercado inmobiliario argentino atraviesa un proceso de recuperación sostenida, impulsado principalmente por la expansión del crédito hipotecario UBA y una mejora gradual de las variables macroeconómicas.

“La verdad que es sorprendente cómo se han desempeñado y llama mucho la atención que no haya un debate, no haya una charla sobre lo que ha ocurrido durante el año 2024”, señaló Eduardo Jacobs al analizar la evolución del financiamiento para la vivienda.

Fuerte aumento de los créditos hipotecarios durante 2025

Asimismo, precisó que, “más o menos fueron 10.000 los créditos hipotecarios que se otorgaron bajo la modalidad UBA” en 2024, mientras que “durante el 25 el aumento es de casi 400%, pasan a 44.000, lo cual resulta sorprendente”.

Según explicó Jacobs, este crecimiento se produjo incluso en un contexto adverso: “El año 25 para lo que tiene que ver con el mercado de crédito terminó allá por agosto porque después empezó el repunte del dólar, empezó la pelea política en las legislaturas y bueno, prácticamente las tasas fueron a cualquier nivel y la gente empezó a volcarse al dólar”.

Se estima un buen año en materia de mercado inmobiliario

Pese a ese escenario, sostuvo que las perspectivas son positivas: “Tenemos que esperar que el año 2026, que viene mucho más tranquilo y demás, va a tener un repunte muy grande”. En ese sentido, remarcó que, “el Banco Nación acaba de poner en el mercado un crédito UBA muy largo, más de 25 años, a una tasa de UBA más 8, es muy halagüeño”.

Sobre el acceso al crédito, el entrevistado comentó: “Son muy flexibles”. Además, explicó que, “los bancos están tratando de que esto sea lo más flexible posible para maximizar la cantidad de gente que pueda llegar a esto”, incluyendo esquemas de garantías compartidas entre parejas o familiares.

En cuanto al volumen esperado, proyectó que, “deberíamos tener un crecimiento que nos lleve a los niveles de 2018 cuando con el gobierno de Macri se llegó a 126.000 créditos UBA en un año”.