Tranquilidad en el mercado local: “No hay grandes drivers, ni positivos ni negativos”

El analista de mercados, Leonel Buccolo, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el mercado financiero local atraviesa jornadas de fuerte volatilidad, con movimientos erráticos tanto en acciones como en bonos, en un contexto donde no aparecen drivers claros que expliquen las oscilaciones.

Según explicó Leonel Buccolo, el mercado local continúa moviéndose dentro de un rango acotado y sin catalizadores definidos. “Mercado local bastante tranquilo, lo veníamos charlando, muy lateral el tema de las acciones, con leves correcciones”, señaló. En ese marco, detalló que, “un merval en dólares que oscila entre las 2080, 2100, siendo generosos, y la zona de 1950”.

Sin novedades en los drivers

Durante la jornada analizada, el índice incluso llegó a perforar esos niveles. “Hoy tuvimos una corrección hasta la zona de 1890 y desde ahí fue mejorando”, explicó. A pesar de esa caída, remarcó que no se observan factores de riesgo inmediatos: “No hay grandes drivers, ni positivos ni negativos”.

Uno de los puntos destacados por Buccolo fue el comportamiento del mercado de bonos, que mostró mayor estabilidad en comparación con las acciones. “Lo bueno es que, por un lado, los bonos vienen un poquito más firmes desde la semana pasada que hicieron el pago de cupones”, afirmó.

Cómo impacta el accionar del Banco Central en el mercado cambiario

También hizo foco en el rol del Banco Central y el mercado de deuda corporativa: “Se mantiene estable con un Banco Central que sigue acumulando de a poco, pero sigue acumulando reservas, con obligaciones negociables, muchas empresas colocando deuda”.

En ese sentido, el entrevistado explicó que, “después por normativa tienen un cierto tiempo como para vender en el MULC, con lo cual, ahí el Banco Central se puede llegar a hacer de gran parte de esas emisiones, de hacerse de dólares”.

En cuanto al comportamiento del mercado accionario, señaló la influencia del escenario internacional. “Las acciones, bueno, bastante volátiles, bastante más acoplado a los vaivenes que estamos teniendo en Estados Unidos”, explicó.