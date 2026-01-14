Mientras la Unión Europea se prepara para firmar en Paraguay el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, crece la tensión en Francia. En las últimas horas, cadenas de reconocidos supermercados anunciaron boicots a productos sudamericanos y los ganaderos denuncian “competencia desleal”. Desde Argentina, referentes del sector agropecuario responden a esas acusaciones destacando los estándares productivos y las salvaguardas previstas en el tratado.

Acuerdo Mercosur - UE al sector avícola: “Es una gran oportunidad de incrementar las exportaciones”

"Si hay un país que produce carne de forma natural es Argentina", aseguró a la agencia francesa de noticias RFI Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, y agregó: "Yo invito a cualquier ganadero francés a recorrer nuestro país, que es muy extenso, para comprobar que los animales pasan la mayor parte de su vida al aire libre, caminando por los campos, comiendo pasto y tomando agua", aseguró el empresario.

El caso es que, mientras la Unión Europea avanza hacia la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, el proceso no está exento de conflictos políticos y sectoriales, especialmente en Francia, donde productores agropecuarios y grandes cadenas de supermercados expresaron un fuerte rechazo a la apertura comercial con Sudamérica, según consignó RFI.

En efecto, París fue sede de protestas de agricultores y ganaderos franceses que volvieron a movilizarse con tractores frente a la Asamblea Nacional y en los Campos Elíseos, en manifestaciones convocadas por los sindicatos FNSEA y Jeunes Agriculteurs. En paralelo, grandes cadenas de supermercados anunciaron un boicot a productos sudamericanos, en particular a la carne vacuna, al considerar que no cumple con los mismos estándares sanitarios y ambientales exigidos en Europa.

Los manifestantes denuncian una supuesta competencia desleal, argumentando que los productores del Mercosur operan con menores costos regulatorios y fiscales, lo que presionaría a la baja los precios internos en el mercado europeo.

La respuesta argentina: “la carne es natural y sin hormonas”

Desde el sector ganadero argentino, las críticas fueron rechazadas de plano. Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, defendió el sistema productivo local y destacó que Argentina produce carne de manera extensiva y natural.

“Si hay un país que produce carne de forma natural es Argentina. Los animales pasan la mayor parte de su vida al aire libre, caminando por los campos, comiendo pasto y tomando agua”, sostuvo Herrera en declaraciones citadas por RFI. Incluso el engorde final, explicó, se realiza en feedlots no estabulados ni confinados, y subrayó que en el país están prohibidas las sustancias reguladoras del crecimiento, como hormonas y anabólicos.

“Podemos garantizar que es una carne 100 % sana”, afirmó, y cuestionó que se utilicen argumentos sanitarios para frenar el acuerdo comercial.

Para Herrera, el rechazo francés tiene más que ver con cuestiones domésticas que con la carne sudamericana. “Entiendo que los agricultores franceses sienten una fuerte presión impositiva por parte de su gobierno. Están en su derecho de cuestionarla, pero no por eso tienen que atacar a la carne argentina. No es cierto lo que están manifestando”, remarcó.

En la misma línea se expresó Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, quien señaló que la firma del acuerdo no implica una apertura irrestricta del mercado europeo al Mercosur.

Cuotas, salvaguardas y un acuerdo que aún debe implementarse

Kovarsky recordó que, aunque la firma política del acuerdo es un paso clave, todavía resta su implementación país por país.

“Cada una de las producciones locales está contemplada con cuotas o salvaguardas de precios. Hay límites de toneladas, precios de referencia y mecanismos de protección que garantizan que no sea una apertura sin control”, explicó.

China impuso una cuota y aranceles a las importaciones de carne argentina desde enero 2026

Según el dirigente rural, el verdadero desafío será cuánto podrá aportar cada país del Mercosur, algo que dependerá del grado de preparación productiva y logística de cada economía.

El tratado entre la Unión Europea y el Mercosur será histórico por su escala: integrará a más de 700 millones de personas, representará alrededor del 35 % del comercio global y más del 30 % del PIB mundial. De concretarse plenamente, se convertirá en el bloque comercial más grande del planeta.

En ese contexto, el debate sobre la carne sudamericana expone no solo una disputa comercial, sino también tensiones políticas internas en Europa, donde el sector agropecuario presiona para frenar un acuerdo que redefine el equilibrio del comercio internacional.

lr